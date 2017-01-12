Завтра в Приморье ожидается снег 18:12, 12 января Завтра в Приморье ожидается снег
Самые актуальные события на VladNews за 12 января 18:08, 12 января Самые актуальные события на VladNews за 12 января
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен 17:50, 12 января ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 12 четверг
18:39
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:39
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:39
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
18:17
​Юного Фадеева покажут в музее Фото
18:12
Завтра в Приморье ожидается снег
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 12 января
18:02
Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать" Фото
17:51
Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
17:50
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен Эксклюзив
17:49
Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон Фото
17:39
Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи
17:35
В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа
17:28
Во Владивостоке - дефицит новостроек
17:20
Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:17
Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке Эксклюзив
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
15:47
Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года
15:46
Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи
15:35
Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"
15:24
Оказалось, что суставы не болят "на погоду"
15:13
Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка Видео
15:05
Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей
15:03
Доллар продолжает падать Эксклюзив
14:57
Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью
14:55
Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов Фото
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Самые актуальные события на VladNews за 12 января

Ежедневный дайджест
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.

Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью

Правонарушители были задержаны

Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке

Следствие по делу Сергея Иванца продолжается

Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?

Удастся ли добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей?

Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке

Потерпевшая получила ушибы и сотрясение

Молодой человек загадочно пропал в Приморье

Парень перестал выходить на связь с родными еще в прошлом году

Невидимый Владивосток

Легендарная Миллионка в фоторепортаже РИА VladNews

Политолог: Не думаю, что Обама останется в политике

Президент США в прощальной речи подвел итоги своего президентского срока

comments powered by Disqus
Похожие новости
Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи
17:39, 12 января 2017 Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи

Для участия в Фестивале зарегистрировалось более 640 команд

В приморских садах и школах
17:35, 12 января 2017 В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа

Карантин коснулся 156 детских учреждений Приморского края

В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:07, 12 января 2017 В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ

281 средство массовой информации пережило прошлый год

Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
17:03, 12 января 2017 Мощный комбикормовый завод построят в Приморье

Ведутся подготовительные работы

Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:41, 12 января 2017 Торговля без разрешительных документов грозит штрафами

Состоялось очередное заседании административной комиссии Советского района Владивостока

Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов
14:55, 12 января 2017 Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов

Здание неоднократно подвергалось актам вандализма

В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада
14:21, 12 января 2017 В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада

Также приостановлен образовательный процесс в нескольких классах школ