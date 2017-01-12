Самые актуальные события на VladNews за 12 января

Ежедневный дайджест

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

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Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью

Правонарушители были задержаны

Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке

Следствие по делу Сергея Иванца продолжается

Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?

Удастся ли добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей?

Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке

Потерпевшая получила ушибы и сотрясение

Молодой человек загадочно пропал в Приморье

Парень перестал выходить на связь с родными еще в прошлом году

Невидимый Владивосток

Легендарная Миллионка в фоторепортаже РИА VladNews

Политолог: Не думаю, что Обама останется в политике

Президент США в прощальной речи подвел итоги своего президентского срока