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Общество

В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа

Карантин коснулся 156 детских учреждений Приморского края
Фото: kaltan.net Фото: kaltan.net
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

На 2-й неделе года в Приморье заболеваемость гриппом оказалась ниже уровня эпидемического порога среди населения на 36,9%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При лабораторных исследованиях, проведенных с начала эпидсезона, было обследовано 784 человека; у 59 человек был обнаружен грипп типа А (H3N2), у 8 - вирус группы В. Пандемический грипп типа A(H1N1)pdm09 не обнаружен. Также было обнаружено 9 случаев парагриппа, 15 - аденовирусов, 28 - РС-вирусов, 91 - других вирусов негриппозной этиологии.

Случаев заболеваемости среди привитых против гриппа не зарегистрировано.

Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога - на 65,16 %.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзор: проводится мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом как в целом всего населения, так и в детских образовательных учреждениях, а также контроль за состоянием госпитализации и своевременного лабораторного обследования. В целях профилактики формирования множественных очагов в детских учреждениях проводятся утренние "фильтры", цель которых - выявить заболевших. Одной из мер является разобщение детей при регистрации случаев заболевания ОРВИ и гриппа в детсадовской группе либо в школьном классе; порог - 20% и более.

Нарастающим итогом в Приморье закрыта на карантин 151 группа в 126 детских садах и 41 класс в 26 школах. Полностью приостановлена деятельность 4 детсадов.

Памятка о профилактике гриппа

В целях профилактики гриппа необходимо придерживаться мер повседневной гигиены:

- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания, использованную салфетку выбрасывать в мусор;

- часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если отсутствуют условия для мытья рук можно использовать одноразовые салфетки, пропитанные средством на основе спирта или дезинфицирующего геля. До 80% опасных бактерий и вирусов передаются через грязные руки;

- не прикасаться к глазам, носу или рту - инфекция передается именно таким способом;

- выходя на улицу необходимо смазывать слизистую носа оксолиновой мазью, а вечером промывать носоглотку 1 % раствором поваренной или морской соли;

- избегайте тесного контакта с заболевшими людьми, реже посещайте места массового скопления людей, если это невозможно, носите маску;

- не переохлаждайтесь, иначе иммунитет ослабнет и вы станете уязвимы для инфекции;

- при первых симптомах гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения осложнений, которые чаще развиваются, если болезнь переносится «на ногах» и профилактики заражения окружающих лиц;

- необходимо поддержание здорового образа жизни (полноценное питание, употребление в пищу продуктов богатых витаминами, физическая активность, прогулки на свежем воздухе).

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