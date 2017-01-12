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Общество

В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ

281 средство массовой информации пережило прошлый год
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В 2016 году в Приморье появилось 13 новых средств массовой информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора региона. Учреждены 4 новых газеты, 3 журнала, 1 радиопрограмма и 5 радиоканалов.

В 2016 году учредители 40 различных СМИ приняли решение о прекращении их выпуска: это 18 газет, 11 журналов, 1 сборник, 3 телепрограммы, 1 радиопрограмма, 3 телеканала, 2 радиоканала и 1 электронное периодическое издание. Суды приняли решение о признании недействующими (не выходили в свет более года) 10 средств массовой информации (7 газет, 1 журнал, 2 радиопрограммы).

К 1 января 2017 года на учете в Роскомнадзоре осталось 281 средство массовой информации: 130 газет, 40 журналов, 4 сборника, 2 бюллетеня, 5 телепрограмм, 2 радиопрограммы, 2 видеопрограммы, 26 телеканалов, 57 радиоканалов, 7 информационных агентств и 6 электронных периодических изданий.

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