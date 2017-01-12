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Фоторепортажи

​Юного Фадеева покажут в музее

В музее имени Арсеньева открылась выставка «В память о Саше…»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В музее имени Арсеньева открылась выставка «В память о Саше…», посвященная детским и юношеским годам жизни Александра Фадеева – знаменитого писателя, чья судьба навсегда связана с Владивостоком, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Выставка – это встреча с юным Фадеевым, - говорит куратор Вера Кавецкая, руководитель отдела исследований музея. – А Владивосток - город, в котором прошли те годы жизни Саши Фадеева, во время которых формировалось его мировоззрение, вызревал его талант. К сожалению, имя и творчество этого писателя в новой реальности, в постсоветском пространстве оказались почти забыты, на наш взгляд – абсолютно несправедливо.

И мы решили вернуть Фадеева людям. Причем не того маститого литератора и администратора, который прошел свой мытарский путь, а мальчика, у которого все еще впереди…

Так, собственно, выставка и составлена – от раздела «Хрустальный мальчик» (Чугуевка, семья, каникулы – 1908-1918), «Соколенок» (Владивосток, учеба, друзья – 1911-1918) до «Булыги» - (подполье, партизаны, 1918-1921 годы)… Если прочесть развешанные на стендах цитаты из писем самого Фадеева к Асе Колесниковой (первая любовь писателя), из воспоминаний учителя Фадеева Степана Пашковского, члена молодежной подпольной группы Зои Секретаревой, внимательно осмотреть представленные экспонаты, можно понять, как и из чего вырос, созрел и явился миру тот писатель, который создал «Разгром» и «Последнего из удэге», литератор, который показал, что можно непафосным, а очень человеческим, простым языком писать о смене эпох, о становлении новой идеологии, о революции…

В работе над выставкой кураторы использовали как фонды музея имени Арсеньева, так и филиала в Чугуевке – литературного музея Фадеева. Именно оттуда привезли на выставку, например, подлинное сочинение – на «отлично» написанное! – Саши Фадеева, учебник литературы, принадлежавший учителю Саши Степану Пашковскому, сумочка работы XIX века (она принадлежала матери Фадеева Антонине Владимировне), стол с конспиративной квартиры Сергея Лазо, знамя «Лихим орлам Сучана» акварели Аси Колесниковой – первой любви писателя, множество архивных фотографий.

- Мы не ставили перед собой цель показать Фадеева – трибуна революции и писателя-идейного коммуниста, как его представляли в советское время, - говорит Вера Кавецкая. - Мы показываем мальчика, который впитывал в себя все происходящее на изломе двух веков, старался разобраться в том, что творится и куда идти… Все, что Фадеев накопил за 19 лет проживания во Владивостоке, весь опыт его молодости – все это выплеснулось в «Разгром». Поэтому роману мы посвятили целый зал – там иллюстрации Сергея Черкасова…

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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