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Общество

Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍

Подобные случаи рождения сиамских близнецов с одним телом на двоих встречаются раз на 200 тысяч родов
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В Сети появились шокирующие кадры ребенка-мутанта, который появился на свет в Мексике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Информинг. 

Мальчик родился с двумя головами на одном теле.

Как говорят специалисты, это довольно редкая аномалия. Одни источники сообщают, что ребенок чувствует себя относительно нормально, другие написали, что мальчик скончался.

Как бы то ни было, факт появления малыша с двумя головами был зафиксирован на видео, которое уже облетело всемирную паутину.

На видеоролике видно, что ребенок, как и подобает всем младенцам, закричал при рождении.

В настоящий момент пользователи соцсетей активно обсуждают судьбу ребенка — выживет ли он в будущем? Решатся ли врачи на сложное хирургическое вмешательство или оставят все как есть?

Медики говорят, что подобные случаи рождения сиамских близнецов с одним телом на двоих встречаются раз на 200 тысяч родов, однако из всех родившихся сиамских близнецов выживают только от 5 до 25 процентов

Так к примеру, сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани родились 7 марта 1990 года, в Карвер Каунти, штат Миннесота, США.

У Эбби и Брит, как называют их родители и друзья, одно тело на двоих, две руки, две ноги. С внутренними органами тоже не все просто: два сердца, но общая кровеносная система, два желудка, два желчных пузыря, три почки, но одна печень и одна толстая кишка, три легких, но общие половые органы. У сестер два позвоночника, которые сходятся в один таз.

Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел - единственная в мире из ныне живущих девочка с двумя головами. Эту пару близнецов журналисты даже назвали «восьмым чудом света».

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