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Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке

Ведется проверка
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Приамурье трудный подросток покончил с собой перед отправкой в спецшколу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Самоубийство подросток совершил вчера, 11 января. Как стало известно, ребенок был из категории проблемных, совершил ряд преступлений и правонарушений. В этот день он должен был быть помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшего помещения в Юхтинскую спецшколу на три года. 

Уточняется, что мать ребенка выступала за его помещение в спецшколу. В четверг в Райчихинске проходит экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Сообщается, что органы системы профилактики Райчихинска оказывают психологическую помощь семье, где есть и другие дети. 

Комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН) в Амурской области разбирается в причинах суицида 14-летнего подростка из города Райчихинска.


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