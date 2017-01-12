Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке

Ведется проверка

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Приамурье трудный подросток покончил с собой перед отправкой в спецшколу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Самоубийство подросток совершил вчера, 11 января. Как стало известно, ребенок был из категории проблемных, совершил ряд преступлений и правонарушений. В этот день он должен был быть помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшего помещения в Юхтинскую спецшколу на три года.

Уточняется, что мать ребенка выступала за его помещение в спецшколу. В четверг в Райчихинске проходит экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Сообщается, что органы системы профилактики Райчихинска оказывают психологическую помощь семье, где есть и другие дети.

Комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН) в Амурской области разбирается в причинах суицида 14-летнего подростка из города Райчихинска.



