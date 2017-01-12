В Амурской области скончалась новорожденная девочка

Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Амурской областной детской клинической больнице скончалась девочка, родившаяся 14 ноября 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Амурской области. Ребенок скончался 1 января 2017 года.

Роды проходили в Белогорской больнице, при этом у новорожденной были диагностированы родовая травма, разрыв печени, внутриутробное кровотечение. По факту смерти ребёнка следственным отделом по городу Белогорск следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.