В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Во вторник вечером, 10 января, вечером в одной из сочинских многоэтажек упала кабина лифта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что в момент инцидента два десятилетних ребенка спускались вниз с третьего этажа и чуть не погибли в сорвавшейся кабине лифта. По счастливой случайности вес детей позволил остановить падение кабины с помощью системы экстренного торможения, и малыши остались живы.

В результате случившегося девочка получила ушиб, а мальчик не пострадал. Дети серьезно испугались. Сообщается, что застрявших в кабине детей достали сотрудники МЧС.

Как рассказали жильцы дома, авария случилась из-за отрыва тяжелейшего бетонного противовеса. Причем грохот был слышен во всем доме. Судя по всему, кабина летела бы до конца, если бы в ней находились взрослые.

По данному факту проводится проверка.