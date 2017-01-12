Завтра в Приморье ожидается снег 18:12, 12 января Завтра в Приморье ожидается снег
Самые актуальные события на VladNews за 12 января 18:08, 12 января Самые актуальные события на VladNews за 12 января
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен 17:50, 12 января ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 12 четверг
18:39
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:39
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:39
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
18:17
​Юного Фадеева покажут в музее Фото
18:12
Завтра в Приморье ожидается снег
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 12 января
18:02
Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать" Фото
17:51
Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
17:50
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен Эксклюзив
17:49
Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон Фото
17:39
Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи
17:35
В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа
17:28
Во Владивостоке - дефицит новостроек
17:20
Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:17
Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке Эксклюзив
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
15:47
Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года
15:46
Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи
15:35
Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"
15:24
Оказалось, что суставы не болят "на погоду"
15:13
Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка Видео
15:05
Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей
15:03
Доллар продолжает падать Эксклюзив
14:57
Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью
14:55
Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов Фото
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи

Для участия в Фестивале зарегистрировалось более 640 команд
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Команды КВН из Приморья отправились на Международный фестиваль команд Клуба «Кивин-2017» в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Приморье представляют коллективы «Твой стиль» – чемпион краевой лиги 2015 года из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и «7Б» – действующий чемпион Приморской лиги из Дальневосточного федерального университета, а также «Сборная Приморского края».

Международный фестиваль команд КВН – не только повод встретиться со старыми коллегами по цеху и завести новые знакомства. Здесь в течение двух недель для тысяч веселых и находчивых будут проходить отборочные туры фестиваля: непрерывный марафон выступлений различных команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в Гала-концерт. “Сборная Приморского края” будет бороться за выход в высшую лигу Международного союза КВН.

Напомним, что Международный фестиваль команд КВН – традиционное событие Международного Союза КВН, проходящее ежегодно и собирающее большое количество команд из России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году для участия в Фестивале зарегистрировалось более 640 команд.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В приморских садах и школах
17:35, 12 января 2017 В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа

Карантин коснулся 156 детских учреждений Приморского края

В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:07, 12 января 2017 В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ

281 средство массовой информации пережило прошлый год

Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
17:03, 12 января 2017 Мощный комбикормовый завод построят в Приморье

Ведутся подготовительные работы

Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:41, 12 января 2017 Торговля без разрешительных документов грозит штрафами

Состоялось очередное заседании административной комиссии Советского района Владивостока

Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов
14:55, 12 января 2017 Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов

Здание неоднократно подвергалось актам вандализма

В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада
14:21, 12 января 2017 В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада

Также приостановлен образовательный процесс в нескольких классах школ

Сотрудник ФСБ, спасший детей во время пожара во Владивостоке, представлен к госнаграде
13:40, 12 января 2017 Сотрудник ФСБ, спасший детей во время пожара во Владивостоке, представлен к госнаграде

В этот день мужчина оказался рядом с местом происшествия