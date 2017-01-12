Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке

Следствие по делу Сергея Иванца продолжается

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается расследование дела бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца, сейчас оно находится на досудебной стадии, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Флотского военного суда приморской столицы.

- Он продолжает обжаловать меру пресечения (в виде домашнего ареста - прим. ред.), ему отказывают в этом, - сказал собеседник агентства. - Так что в деле все по-прежнему.

Напомним, дело экс-руководителя ДВФУ было передано в ведение Флотского военного суда Владивостока после того, как в нем были усмотрены элементы государственной тайны. С начала следственных действий Сергей Иванец был отправлен под домашний арест - но ненадолго был отпущен на свободу под подписку о невыезде летом 2016 года, после чего меру пресечения вернули из-за усмотренных в его действиях нарушений. С поста ректора ДВФУ был уволен 17 августа.

Справка VladNews:

В ночь на 20 марта 2016 года Сергей Иванец был задержан правоохранителями Приморья по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Незадолго до того, 16 марта, два проректора ДВФУ (Алексей Цхе и Виктор Атаманюк) были задержаны по тому же делу. В отношении Иванца было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он принимал и оплачивал невыполненных работ по созданию «Электронного университета».