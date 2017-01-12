Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

Подробности устанавливаются

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В среду, 11 января, в жилом доме Саратова произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажного жилого дома. По предварительным данным, вероятнее всего взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже. Разрушены перекрытия на втором, третьем и четвертом этажах. Взрыв также вызвал пожар, который распространился на несколько квартир.



Из поврежденного дома спасатели эвакуировали 16 жильцов. Среди жильцов дома есть пострадавшие, но их количество пока не сообщается. Согласно предварительным данным, за медицинской помощью обратились 11 человек, 7 из них госпитализированы.



На тушение пожара были направлены пожарные подразделение в составе 91 человека. Задействовано 31 единица техники.