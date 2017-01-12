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Общество

Торговля без разрешительных документов грозит штрафами

Состоялось очередное заседании административной комиссии Советского района Владивостока
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

На очередном заседании административной комиссии Советского района Владивостока, прошедшего вчера, 11 января, было рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

20 из рассмотренных протоколов были составлены за нарушение статьи 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - торговля и оказание услуг в неустановленных местах. Большинство из привлечённых к ответственности граждан осуществляли торговлю без разрешительных документов на улице Русской. Напомним, для физических лиц за нарушение статьи 9.1 предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Также за нарушение правил в сфере благоустройства штраф в размер 1200 рублей заплатит продавец ёлок. Гражданин М. имел разрешительные документы на торговлю, но за мусор вокруг ёлочного базара был составлен протокол.

Всего на заседании комиссии были выписаны штрафы на почти 21 тысячу рублей. После оплаты деньги поступят в бюджет Приморского края.

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