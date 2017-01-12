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Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые

Прежние взгляды опровергнуты
Фото: soru.mobi Фото: soru.mobi
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

По мнению специалистов, состояние иммунной системы человека на три четверти зависит от наследственности, а не от внешних факторов, как считалось прежде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Исследование ученых из Королевского колледжа Лондона показало, что генетические факторы играют ведущую роль в формировании и работе иммунитета.

Ученые проанализировали данные 490 женщин-близнецов - всего более 23 тысяч параметров иммунной системы. Выяснилось, что реакция иммунитета на воздействие патогенов (например, ветряной оспы) на 76% обусловлена наследственностью. По словам ученых, такой результат оказался довольно неожиданным, поскольку принято считать, что на работу иммунитета главным образом влияет окружающая среда. По словам экспертов, реакция организма на инфекции - это тонко настроенный индивидуальный механизм, обусловленный генетическими факторами.

Полученные результаты позволят лучше понять, как функционирует иммунная система, и помогут создать новые лекарственные препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе ревматоидного артрита и псориаза.

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