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Культура

Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии

Концерт состоится 15 января
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

15 января на сцене Приморской краевой филармонии выступит Варвара Комаровская с вечером вокальной музыки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии. 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель вокальных конкурсов в городе Лониго и Виченцо (Италия), лауреат премии им В.С Попова, Лауреат всероссийских конкурсов, стипендиат программы «Молодые дарования России», стипендиат Фонда им. М. Магамаева Варвара Комаровская (сопрано, Москва).Партия фортепиано – заслуженная артистка РФ Раиса Илюхина

Варвара Комаровская (колоратурное сопрано) окончила Детскую школу искусств № 1 им. С.С.Прокофьева города Владивостока, учась по классу вокала у Заслуженной артистки России Ларисы Шалиной. Варвара – одна из первых участников программы «Новые имена» в Приморском крае и несколько лет была стипендиатом данного фонда. Позже молодая певица становиться стипендиатом государственной программы по поддержке творческой молодежи «Молодые дарования России» (проект Министерства культуры РФ и Дирекции Международных программ).

При поступлении в престижное Московское учреждение – Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных Варвара Комаровская сумела обойти 30 конкурентов (а именно таким – 30 на одно бюджетное место – был конкурс).

На вопрос «В чем секрет вокального успеха Варвары Комаровской?», молодая певица отвечает так: «Надо искренне любить то, чем занимаешься, например, как я – искусство. Это часть моей жизни, причём существенная. Без этого жить не сможешь. Надо уметь отказать себе в чём-то ради цели. Я многого себе не позволяю, берегу голос – ведь это мой инструмент!».

Звучанием роскошного колоратурного сопрано зритель сможет насладиться 15 января на концертной программе молодой певицы Варвары Комаровской.

В программе: Дж. Верди Сцена и ария Виолетты из оперы «Травиата», Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», Ария Эльвиры из оперы «Эрнани», М. Глинка Ария Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», А. Дворжак Ария Русалки из одноименной оперы. Ведет концерт музыковед Людмила Кравец.

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