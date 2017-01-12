В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ 17:07, 12 января В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? 16:29, 12 января Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? (Эксклюзив)
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин 16:08, 12 января От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
Новостная лента
Январь, 12 четверг
17:08
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
17:08
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
17:08
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
15:47
Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года
15:46
Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи
15:35
Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"
15:24
Оказалось, что суставы не болят "на погоду"
15:13
Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка Видео
15:05
Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей
15:03
Доллар продолжает падать Эксклюзив
14:57
Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью
14:55
Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов Фото
14:54
В Приморье очередная фирма "нарвалась" на штраф в сельском хозяйстве
14:41
«Адмирал» на родном льду примет рижское «Динамо»
14:41
ВЭФ разрушил миф об экономической изоляции России
14:38
Приморец похитил со склада продукты питания Фото
14:37
Политолог: Не думаю, что Обама останется в политике
14:30
СМИ: Города Сибири скоро уйдут под землю
14:21
В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада
14:14
Отдых в бане закончился пожаром в Приморье
14:02
Во Владивостоке появился первый аудиогид Видео
13:56
В Японии в животе девочки врачи нашли второй работающий мозг
13:49
Трамп заявил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет
13:41
Девять человек были спасены во время пожара в бараке в Приморье
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года

Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

28 декабря 2016 года в период времени с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут из офиса компании на улице Русская, 41 в городе Владивостоке ушел Турнаев Анатолий Александрович, 20.10.1964 года рождения и до настоящего время о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В последний раз местонахождение мужчины зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, расположенная по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 169. С учетом того, что мужчина не высказывал намерения выехать за пределы г. Владивостока Приморского края, при проверке мест возможного нахождения Турнаева, он не обнаружен, имеются основания полагать, что в отношении него могло быть совершено особо тяжкое преступление – убийство. В связи с чем, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы потерпевшего: на вид 50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волос седой, стрижка короткая, на шее имеются две «выпирающие» родинки (папилломы) телесного цвета с правой и левой стороны, имеется зубная металлокерамическая коронка белого цвета на верхнем переднем зубе.

Был одет: В куртку темно коричневого цвета из искусственной кожи с капюшоном с меховой опушкой светло коричневого цвета, в джинсы синего цвета фирмы «Левайс», в пуловер из трикотажного материала темно синего цвета с орнаментом на груди в виде полосы темно синего, белого и серого цвета, в полуботинки с молнией по бокам черного цвета.

Если кто-либо обладает любой информацией по поводу случившегося, просьба помочь следствию и обратится в следственный отдел по Первореченскому району г. Владивостока СУ СКР по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1 А, кабинет №217, к старшему следователю - Марченок Анне Владимировне: тел. 8-967-957-06-32, 8(423) 243-38-74 либо в полицию.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Начальник отдела полиции задержан по делу о
15:35, 12 января 2017 Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"

Мужчину подозревают в халатности

Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей
15:05, 12 января 2017 Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей

Дело передано в суд

Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью
14:57, 12 января 2017 Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью

Правонарушители были задержаны

В Приморье очередная фирма
14:54, 12 января 2017 В Приморье очередная фирма "нарвалась" на штраф в сельском хозяйстве

Причину забрасывания земли директор ООО пообещал озвучить в суде

Приморец похитил со склада продукты питания
14:38, 12 января 2017 Приморец похитил со склада продукты питания

Преступление раскрыла служебная собака

СМИ: Города Сибири скоро уйдут под землю
14:30, 12 января 2017 СМИ: Города Сибири скоро уйдут под землю

Таяние вечной мерзлоты способно полностью разрушить инфраструктуру северных районов

Отдых в бане закончился пожаром в Приморье
14:14, 12 января 2017 Отдых в бане закончился пожаром в Приморье

Обстоятельства возгорания устанавливаются