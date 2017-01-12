От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин

Один из них навсегда потерял зрение

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В дни новогодних праздников и январских каникул 2017 года в травмпункты края обратились более 1500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

Основные обращения в травматологические пункты были связаны с мелкими бытовыми травмами и травмами, связанными с зимними забавами – катаниями на коньках и тюбингах. Травм в результате запуска пиротехники было немного, но были.

За период новогодних праздников случилось два происшествия, связанных с травмами глаз. В первом случае мужчина слишком близко держал петарду, и получил серьёзное повреждение глаза в результате чего потерял зрение.

В другом случае неудачная шутка гостей обернулась трагедией. 5 января в глазное отделение Больницы Рыбаков поступил мужчина с серьёзной травмой глаз, которую он получил дома. Гости выстрелили в лицо хлопушкой, когда он открыл им дверь. Сегодня за его зрение борются врачи.