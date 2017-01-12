Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6

Представление состоялось 4 и 8 января

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В дни новогодних каникул преподаватели и учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств №6 подарили жителям Владивостока сказочный спектакль-балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Представление в постановке Надежды Дроздовой состоялось 4 и 8 января на сцене Приморской краевой филармонии.

Красивая музыка, прекрасные костюмы, великолепный танец заворожили зрителей, они с восторгом и благодарностью приняли юных артистов муниципальной школы искусств.

Отметим, летом 2016 года учащиеся хореографического отделения ДШИ №6 Владивостока побывали в Китае по проекту культурного обмена, где представили спектакль-балет «Золушка» в 16 городах соседней страны, подарив китайским зрителям 22 спектакля. Одним из самых ярких моментов гастролей стали 2 спектакля на сцене Центра искусств «Жемчужина» в Шанхае. Зрители восторженно приветствовали детей, благодарили их за восхитительные представления и эмоции.