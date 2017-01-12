Во Владивостоке - дефицит новостроек

Введенных в эксплуатацию жилых домов явно недостаточно

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Сегодня приморская столица ощущает дефицит жилого строительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток". Введенных в эксплуатацию жилых домов явно недостаточно, чтобы удовлетворить интерес горожан к новой недвижимости, возведенной по современным технологиям и с учетом повышенных требований к планировке, условиям проживания, удобствам и другим инфраструктурным решениям многоквартирных домов.

По данным крайстата, в январе – октябре 2016 года в Приморье было введено 316 тыс. кв. метров жилья, что на 6 процентов меньше января – октября 2015 года. Из них половина (152 тыс. кв. метров) возведена индивидуальными застройщиками. Самый неудовлетворенный спрос на жилую недвижимость отмечается во Владивостоке. Причем не хватает квартир именно экономкласса.

Элитное не предлагать

На сегодняшний день в краевом центре возводится чуть больше 40 домов самого разного класса и, соответственно, стоимости. Как объясняет начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк Марина Королева, если на начальном этапе строительства квадратный метр в типовом жилье может стоить 45–60 тыс. рублей, то уже после ввода дома в эксплуатацию – больше 100 тыс. рублей. Такой ценник вряд ли можно считать бюджетным. Поэтому продажи в новострое, несмотря на потребность горожан в новом и комфортном жилье, идут вяло.

Если до недавнего времени у каждого застройщика к моменту сдачи дома было распродано 90–100 процентов квартир, то сейчас к вводу в эксплуатацию хорошо если наберется 80 процентов. Чтобы привлечь клиентов, застройщики сегодня более тщательно продумывают и проекты, и маркетинг, и ценовую политику.

Большинство девелоперов предлагают покупать «голые стены»: в квартирах обычно сделана только теплоизоляция, электрическое отопление, ровная стяжка по полу, штукатурка по контуру, остеклены лоджии и обеспечены подводы к сетям. Далее каждый обустраивается по своему вкусу и кошельку.

Как уверяют застройщики, именно в таком варианте хотят видеть квартиры их клиенты, ведь улучшенную отделку многие покупатели просто не потянут. Впрочем, есть застройщики, предлагающие жилплощадь под ключ, но таких крайне мало.

Некоторые компании предлагают даже помочь покупателям сориентироваться на рынке услуг дизайн-проектов, отделочных материалов и всего, что может быть связано с будущим ремонтом новой квартиры. При этом очень грамотно зонировать пространство, чтобы был задействован каждый квадратный метр.

Ждать ли Большого Владивостока – 2?

Какими бы изощренными ни были маркетинговые ходы, призванные привлекать покупателя, доступным жилье сделает только масштабное строительство. Эксперты уверяют, что возводить надо раз в десять больше нынешних объемов.

Тренд на комплексную застройку, появившийся во Владивостоке в последние годы, уже в ближайшем будущем сможет изменить ситуацию, обеспечив больше комфортного жилья по приемлемым ценам. Например, застраивается Снеговая Падь, однако на свободный рынок попадает всего 15–20 процентов жилья, остальное уходит по государственным программам военным и молодым семьям. Есть другие примеры комплексной застройки на больших площадях: комплекс из десятка домов на ул. Ватутина и ул. Нейбута («Фрегат-2»), жилой комплекс «Изумрудный» (Русская, 73б), который будет включать в себя девять жилых домов общей площадью квартир более 100 тыс. кв. метров.

Большинство проектов имеют меньшие масштабы – «Эко Сити» на ул. 2-й Поселковой, 15 (три дома), «Золотой Рог» на ул. Калинина, 13 (три дома), «Алые паруса» на Крыгина, 99 (три дома), ЖК «Восточный» на ул. Североморской (пять домов) и т.д.

Как уверяют застройщики, больше строить негде – земли в столице Приморья очень мало.

Минобороны установило красную линию

– Осложняет ситуацию тот факт, что в апреле 2016 года вышел приказ Минобороны: в государственный кадастр недвижимости внесены сведения об охранных зонах военных объектов – Владивостокского, Партизанского и Уссурийского военных лесничеств. Получается, что на многих участках земли Владивостока строительство запрещено, – объясняет заместитель председателя НП СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. – В запретной зоне оказались районы масштабных застроек, в том числе те, где планируется строительство домов по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Под красную линию попал и участок, на котором собираются возводить центр ядерной медицины на острове Русском. Строить нельзя практически на всем острове и части Советского района Владивостока. Для некоторых застройщиков это стало головной болью, так как договоры аренды на землю есть, а проводить работы нельзя.

Из положительных тенденций могу отметить, что происходит корректировка генплана Владивостокской агломерации, а это значит, что через пару лет застройщикам через аукционы могут предложить новые участки земли.

Не теряем оптимизма

С зампредседателя НП СРО «Альянс строителей Приморья» согласны и другие эксперты: возможно, Владивосток стоит на пороге если не строительного бума, то определенно масштабной застройки городских окраин и спальных районов. Первичный рынок оживает, пусть в меньших масштабах, чем хочется, но количество сделок по приобретению нового жилья растет, спрос постепенно восстанавливается. Принимаются поправки в законы о жилищном строительстве, которые все больше ограждают дольщиков от неприятностей, тем самым повышая интерес к этому сегменту рынка, а девелоперы стараются удовлетворить запросы горожан, делая квартиры все более компактными, и строят все больше студий – усовершенствованных гостинок.