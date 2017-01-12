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Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"

Мужчину подозревают в халатности
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В рамках дела об отравлении "Боярышником" задержан начальник отдела полиции УМВД по Иркутску, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 

По версии следствия, Черемисин, возглавляющий подразделение участковых уполномоченных отдела полиции №4 УМВД по Иркутску, не организовал должным образом работу своих подчиненных. В результате в одном из торговых павильонов на подведомственной отделу территории стала возможной продажа косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в котором содержался, в том числе, метанол, что повлекло гибель людей.

СК возбудил против Черемисина уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц". Полицейский задержан.

Массовое отравление концентратом "Боярышник" произошло в Иркутске 17 декабря. Всего пострадали 123 человека, 77 из них скончались. Трое до сих пор находятся в больнице в состоянии комы.

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