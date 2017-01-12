Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей

Работница одного из ювелирных магазинов в Находке обвиняется в присвоении, совершенном в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что фигурантка дела, находясь на своем рабочем месте, в период с января 2015 года по апрель 2016 года похитила ювелирные изделия, а также денежные средства, передаваемые клиентами в кассу организации, на общую сумму 882 350 рублей 34 копейки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Отметим, что был заявлен иск к обвиняемой на сумму причиненного ущерба. На сегодняшний день он частично погашен. Также на имущество обвиняемой, а именно на ¼ доли в праве собственности на квартиру, наложен арест.
Обвиняемой грозит лишение свободы до шести лет.