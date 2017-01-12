Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью

Правонарушители были задержаны

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили административное правонарушение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сообщается, что поздно вечером во Владивостоке экипаж группы задержания вневедомственной охраны в районе улицы Адмирала Макарова, 14 заметил автомашину марки Дайхатсу Алтис, которая, нарушая правила дорожного движения, двигалась с превышением скорости и выключенным светом фар. Бойцы Росгвардии через громкоговорящее устройство предложили остановить автомобиль, однако водитель иномарки, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться во дворах жилых домов на улице Окатовой.

О подозрительном поведении водителя автомашины незамедлительно было доложено дежурному пульта централизованной охраны, который направил на место еще один экипаж.

При совершении резкого маневра водитель Дайхатсу не справился с управлением и совершил столкновение со вторым патрульным автомобилем. Для задержания правонарушителя сотрудники Росгвардии после предупреждающего выстрела в воздух произвели два выстрела по колесам автомашины, которая была остановлена возле жилого дома на улице Полярной. Находившийся в иномарке водитель и пассажирка были задержаны.

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина, который отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Позднее было установлено, что мужчина лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.