Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов

Здание неоднократно подвергалось актам вандализма

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

С просьбой о содействии в решении вопроса ограждения территории Дома-музея семьи Сухановых на прием граждан в Думу города Владивостока обратилась его заведующая Жанна Славинская, сообщили РИА VladNews в Думе Владивостока.

Дело в том, что здание музея, расположенное на улице Суханова, 9, подвергается актам вандализма, было возгорание фасада. Для того чтобы обезопасить музей, его необходимо огородить.

«Сотрудники музея прикладывают все усилия по сохранению здания музея, а также благоустройству прилегающей к нему территории. Но из-за отсутствия ограждения здание неоднократно подвергалось актам вандализма – похищались металлические части трубы от бойлерной системы и металлическая решетка от вентиляционного блока. На неогороженной территории за домом-музеем часто устраивается место для курения. Из-за случайно брошенного окурка в вентиляционный блок уже происходило возгорание, которое могло привести к трагическим последствиям. Только благодаря бдительности жительницы соседнего дома пожар был ликвидирован сотрудниками музея. В связи с тем, что задняя часть здания не ограждена, автомашины паркуются практически вплотную, они не только мешают проходу горожан, но и представляют опасность для самого музея. В 2012 году фасад здания был поврежден после того, как в него врезался микрогрузовик», - рассказала заведующая музеем.

Как отметила председатель Думы Елена Новицкая, этому обращению было уделено особое внимание потому, что Дом–музей семьи Сухановых – культурное достояние не только Владивостока и Приморского края, но и всей России.

Генеральный директор Группы компаний «Дилан» Асад Шамои откликнулся на обращение Думы по поводу благоустройства территории музея, расположенного рядом с одним из магазинов ООО «Дилан-маркет» на Суханова, 11. В результате им было профинансировано и установлено ограждение на заднем дворике здания Дома-музея А.В. Суханова.

«Наш долг – сохранять памятники архитектуры, историю нашего города, нашей страны. В экспозиции Дома-музея семьи Сухановых представлены уклад, быт, нравственные основы семьи царского чиновника А.В. Суханова. История жизни семьи Сухановых характерна для большинства семей того времени и отражает этапы развития страны конца 19 - начала 20 века. Сегодня в музее проводятся выставки, детские программы, основанные на реальных исторических событиях, музыкальные вечера, разработана специальная программа для иностранных посетителей.

Решение важных социальных вопросов – это общая задача государства и бизнеса. Предприниматели неравнодушны к городским проблемам и все активнее участвуют в социальных проектах, реализуемых во Владивостоке. Такое социальное предпринимательство – это бизнес с заботой о людях, и за ним – будущее», - подчеркнула Елена Новицкая.