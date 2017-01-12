Политолог: Не думаю, что Обама останется в политике

Президент США в прощальной речи подвел итоги своего президентского срока

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал выступление американского лидера, cообщает РИА VladNews.

Президент США Барак Обама выступил в Чикаго с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства. 20 января Обама передаст власть избранному президенту Дональду Трампу.

По мнению Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Главная же мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз, к которым относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах".

Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов. Однако он полагает, что эти страны не смогут сравняться с США по уровню влияния в мире.

Со страстью уходящий президент защищал свое, пожалуй, главное детище – реформу здравоохранения, которая позволила миллионам бедных американцев получить доступ к медицинским услугам, но, как утверждают республиканцы, для многих других сделала эти услуги дороже.

Политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал выступление американского лидера.

"Барак Обама по традиции должен был произнести финальную речь, представить свое президентство как череду определенных достижений. Среди них он назвал ядерную сделку с Ираном. Как он сказал, ядерная программа Ирана закрыта "без единого выстрела", и это уже стало интернет-мемом. Об этом, кстати, и Хиллари Клинтон говорила в своей предвыборной кампании, считая, что она к этому причастна. Обама говорил и о начале кубинской разрядки, и об уничтожении Усамы бен Ладена. Говоря о внутренних достижениях, он отошел от вопроса о том, насколько подорожала страховка по медицинским услугам. Обама сказал о том, сколько было создано рабочих мест. Однако понятно, что за отсчет он брал нижнюю точку американской рецессии", – сказал Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что Бараку Обаме так и не удалось закрыть американскую тюрьму в Гуантанамо, о чем он говорил еще в ходе своей первой избирательной кампании в 2008 году.

"Справедливости ради надо отметить, что большую роль в этом сыграл республиканский конгресс, который блокировал возможности роспуска Гуантанамо. Вообще эта база является примером такого грязного объекта, который стоит только один раз создать, как потом очень сложно отделаться от последствий его создания. И президентство Барака Обамы это показало", – сказал политолог.

По его мнению, Барак Обама не останется в политике, однако будет играть в ней определенную роль.

"Редко когда бывшие президенты остаются в первых рядах. Поэтому думаю, что Обама будет таким сторонним "духовным лидером" левых либералов. Они проиграли на этих выборах, но внутри движения Обама остается "номером один". Думаю, что он будет читать много лекций, все-таки он – нобелевский лауреат, неплохой оратор. Не думаю, что он останется в политике. Но в том, что он будет играть определенную околополитическую роль, какую очень часто играют бывшие президенты, сомневаться не приходится", – заключил Дмитрий Дробницкий.