Приморец похитил со склада продукты питания

Преступление раскрыла служебная собака

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о краже со склада в поселке Краскино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой по кличке Фит. Были обнаружены пустые коробки из-под алкоголя и продуктов питания, сломанные навесные замки и зимнюю рукавицу. Служебная собака взяла след и привела полицейских к подозреваемому, который находился в гостях у своих знакомых. Там же были обнаружены и украденные со склада продукты питания. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.

Установлено, что 49-летний житель поселка Краскино при помощи лома незаконно проник в складское помещение и совершил кражу, после чего отправился к знакомым. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.