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Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи

Добровольцев разделили на три группы
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Американские ученые решили выяснить, по какой причине люди делают селфи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты в ходе исследования установили, что люди делают селфи для самолюбования. Любителей селфиться эксперты решили разделить на три группы. В первую вошли коммуникаторы – люди, которые делают селфи не для собственного удовольствия, а чтобы показать своим подписчикам свою разнообразную жизнь.

Вторая группа – автобиографы. В нее вошли люди, которые делают селфи только ради себя и размещают снимки в своих социальных сетях. Авторы данных публикаций селфятся исключительно только ради себя.

А в третью группу вошли публицисты. В данную группу вошли публичные люди, которые постоянно оказываются на виду у всех.

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