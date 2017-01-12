Причину забрасывания земли директор ООО пообещал озвучить в суде

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Очередная приморская фирма - на этот раз из Владивостока - ответит за пренебрежение к порядку на землях сельхозназначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Земля в районе села Занадворовка Хасанского района (25 гектаров), арендованная данной компанией, была заброшена и за несколько лет заросла многолетними сорняками и кустами. Фирме выдали предписание на устранение нарушения - но его срок истек в середине ноября 2016 года.

При составлении протокола об административном правонарушении директор ООО причину отсутствия мер по приведению земель в пригодное состояние пообещал озвучить в суде. Организации грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Решение примет мировой суд.