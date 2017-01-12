​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен

Эксперт рассказал, что ожидает жителей края в 2017

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Чего ждать приморцам от наступившего года? На этот вопрос корреспондент РИА VladNews попросил ответить директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, доктора исторических наук, член-корреспондента РАН, профессора ДВФУ Виктора Ларина:

- Что касается внутренней политики, то изменений не будет. И это хорошо, поскольку стабильность превыше всего. Хотя если честно, то государству давно поменять правила игры в отношении науки и образования, здравоохранения. Зато приоритет в последние месяцы получила молодежь, особенно одаренная в творчестве, спорте и науке – такое можно только приветствовать.

А вот в геополитике нас ждут серьезные изменения. И они пройдут по периметру наших границ. К примеру, в Республике Корея назревают важные события и они изменят страну до неузнаваемости. Серьезные новшества произойдут в Европе. Я уж не говорю про США, Украину и Ближний Восток, где и так все назрело. В сфере двухсторонних отношений России, то здесь не вызывает сомнений дружба и сотрудничество с нашими постоянными друзьями в лице Китая, Индии, Вьетнама и ряда стран постсоветского пространства. В друзья просятся Филиппины. Еще добавлю, что наметилось потепление в отношениях с Японией. Пока лишь в экономике. Но вряд ли стоит в наступившем году ожидать заключения мирного договора между нашими странами. Обе стороны не готовы вернуться к декларации 1956 года о намерениях заключения мирного договора. Причем Япония не готова в большей степени.

А вот что касается экономики, то в этой сфере пока все сложно. Ожидания не оправдывают надежд. И оснований для кардинальных перемен тоже не предвидится. Не стоит людям надеяться на заметный рост заработных плат и пенсий. Больше будут получать только люди инициативные. Зато продолжится рост цен на товары первой необходимости, включая автомобильное топливо, коммунальные услуги, услуги здравоохранения, образования и транспорта. Но россияне и не такое проходили, от трудностей они лишь крепнут.