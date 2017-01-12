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Оказалось, что суставы не болят "на погоду"

Клиническое исследование опровергло древний миф о связи суставных болей и погодных условий
Фото: spinadoctor.ru Фото: spinadoctor.ru
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Австралийские ученые развеяли миф о том, что изменения погоды негативно влияют на состояние людей, страдающих от болей в спине или артрита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Специалисты из Института глобального здоровья в Сиднее (Австралия) наблюдали за состоянием почти тысячи человек, страдающих от болей в спине, и 350 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Исследования длилось три месяца, за это время среднесуточная температура варьировалась от 5,4 до 32,8 градуса Цельсия.

Исследователи отмечали погодные условия в день, когда пациент почувствовал боль, и в течение нескольких дней до этого. Результаты не выявили наличия какой-либо связи между болью в спине и температурой воздуха, а также влажностью, атмосферным давлением, направлением ветра или количеством осадков.

Специалисты отмечают, что в жару немного увеличивалось количество жалоб на боли в пояснице, но эта зависимость не была клинически значимой.

«Плохую погоду винили в обострении болей в суставах и спине еще во времена Древнего Рима. Но наши исследования показывают, что эта вера может быть основана на том факте, что люди склонны помнить лишь те события, которые подтверждают их убеждения», - говорит Крис Мэйер, соавтор исследования.

От периодической боли в спине страдает до трети населения земного шара. Почти 10% мужчин и 18% женщин в возрасте старше 60 лет имеют диагноз остеоартрит.

По словам медиков, не следует слишком большое внимание уделять погоде, поскольку она не оказывает серьезного влияния на артрит. К тому же повлиять на нее невозможно. Лучше сосредоточиться на лечении и профилактике болезни.

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