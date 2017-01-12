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Общество

В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада

Также приостановлен образовательный процесс в нескольких классах школ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Уровень активности гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Приморском крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога почти на 37% в сравнении с последней неделей 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога более, чем на 65%. Всего в Приморье по результатам лабораторных данных с начала эпидемиологического сезона обследовано 784 человека, по результатам лабораторного мониторинга, наибольший удельный имеют вирусы гриппа типа A(H3N2). При проведении диагностики РНК вируса гриппа “А” H3N2 обнаружены в 59 случаях (1,9%), РНК вируса гриппа “В” в восьми случаях (0,3%), РНК вируса гриппа A(H1N1) – не обнаружено.

Отметим, что H3N2 – это самый обычный грипп, он не связан никак с пандемией гриппа, это не птичий и не свиной грипп. Штамм вируса гриппа “А” H3N2 входил в состав сезонной вакцины, так что те, кто осенью поучаствовал в прививочной кампании, имеют наименьший риск заболеть.

Среди респираторных вирусов преимущество у аденовируса и парагриппа, определяются и другие вирусы, которые поражают верхние и нижние дыхательные пути – РС-вирусы, метапневмовирусы и другие.

В территориальном управлении Роспотребнадзора также отметили, что сейчас на территории Приморского края частично закрыты несколько групп в детских садах и приостановлен образовательный процесс в нескольких классах школ. Полностью приостановлена деятельность четырех детских садов. Это сделано для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение острых вирусных инфекций.

В департаменте здравоохранения Приморья добавили, что в лечебно-профилактических учреждениях региона организованы «фильтры», ведется раздельный прием пациентов. Сотрудники поликлиник проводят информационную работу среди населения: организованы уголки здоровья с ответами на вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ. В стационарах на случай подъема заболеваемости и ухудшения эпидобстановки в регионе развернуты дополнительные койки в инфекционных отделениях.

Здесь также подчеркнули, что во всех медучреждениях имеется необходимое количество противовирусных препаратов.

Специалисты центра медицинской профилактики Приморского края напоминают, что при недомогании необходимо обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением.

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