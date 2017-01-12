Отдых в бане закончился пожаром в Приморье

Обстоятельства возгорания устанавливаются

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В среду, 11 января, в 21.20 в пожарную службу города Находка поступила информация, о том, что горит баня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны.

В 21.38 пожар был локализован, в 00.10 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

На место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Из горящего строения огнеборцы вывели на улицу одного человека. Погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент причины возгорания выясняются.