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Политика и экономика

ВЭФ разрушил миф об экономической изоляции России

Александр Галушка выступил в Госдуме
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На Восточном экономическом форуме дальневосточная повестка российского государства получила высокую международную оценку. Сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России», - подчеркнул в своем выступлении глава Минвостокразвития.

Как отметил Александр Галушка, в ВЭФ-2016 вместе с президентом России Владимиром Путиным приняли участие лидеры Японии и Южной Кореи. «Из их уст мы услышали во Владивостоке, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Они говорили о ТОРах и о Свободном порте, о поддержке инвестиционных проектов.

На форуме было заключено более 200 инвестиционных соглашений с объёмом потенциальных инвестиций 1 триллион 850 миллиардов рублей.

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