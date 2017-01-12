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Трамп заявил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет

Ранее он заявил, что Россия будет намного больше уважать США во время его правления
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции заявил, что в отношениях между Россией и США не будет «перезагрузки». Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, прямую трансляцию вел C-SPAN, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Газета.ru".

«Не существует никакой кнопки перезагрузки», - сказал избранный президент США. По словам Трампа, новая американская администрация «либо поладит, либо нет» с российской стороной.

Ранее Трамп заявил, что Россия будет намного больше уважать США во время его правления.

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