Ранее он заявил, что Россия будет намного больше уважать США во время его правления

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции заявил, что в отношениях между Россией и США не будет «перезагрузки». Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, прямую трансляцию вел C-SPAN, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Газета.ru".

«Не существует никакой кнопки перезагрузки», - сказал избранный президент США. По словам Трампа, новая американская администрация «либо поладит, либо нет» с российской стороной.

Ранее Трамп заявил, что Россия будет намного больше уважать США во время его правления.