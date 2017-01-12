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Девять человек были спасены во время пожара в бараке в Приморье

Обстоятельства устанавливаются
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В среду, 11 января, в 20.55 на пульт пожарной службы города Находка поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. По словам очевидца происшествия, в доме барачного типа, горела комната.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые установили очаг возгорания.

В 21.20 пожар был локализован, а в 22.47 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

На место происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Из охваченного пламенем здания пожарные спасли 9 человек. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.

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