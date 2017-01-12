СМИ: Города Сибири скоро уйдут под землю

Таяние вечной мерзлоты способно полностью разрушить инфраструктуру северных районов

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Французские издания бьют тревогу: из-за глобального потепления сибирская вечная мерзлота может начать оттаивать, что в ближайшие 35 лет грозит обрушением жилых и промышленных зданий в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Как стало известно в ходе многочисленных исследований, в ближайшие 35 лет «криолитозоны», или мерзлая почва Гренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады, могут начать оттаивать. Это потепление может негативно сказаться не только на флоре и фауне этих регионов, но и на местных постройках, передает Le Figaro.

По мнению российских и американских ученых, в худшем случае к 2050 году несущая способность грунта в Сибири может снизиться на 75–95%. И это может привести к «деформации или обрушению» конструкций. Как отмечает издание, хотя это и малонаселенные территории, они составляют 63% всей площади России.

Провалиться под землю могут как жилые дома, так и промышленные строения и инфраструктура. А времени остается не так уж и много. До Якутска и Норильска эти явления могут дойти только к 2040-м годам, а вот о Салехарде, Анадыре и ряде других городов придется позаботиться до 2025 года.

Конечно, создание климатических прогнозов — дело неблагодарное, поскольку они не всегда отличаются высокой точностью. Однако исследователи настаивают, что подобный вариант развития событий все-таки следует учесть и необходимо изменить технологию строительства домов в перечисленных регионах.

По самым оптимистичным сценариям, способность почвы выдерживать вес построек снизится лишь на 25%, что не повлияет на «хорошо спроектированные» конструкции. Однако участь всех остальных зданий все же незавидна.