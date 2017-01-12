Невидимый Владивосток

Легендарная Миллионка в фоторепортаже РИА VladNews

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Миллионка — обиходное название стихийно возникшего «китайского квартала» во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX века.

Дома из красного кирпича, арки, подворотни, балконы, лабиринты, дворы-колодцы - все это сохранилось в центре Владивостока по сей день.