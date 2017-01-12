Невидимый Владивосток

Миллионка — обиходное название стихийно возникшего «китайского квартала» во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX века.
Дома из красного кирпича, арки, подворотни, балконы, лабиринты,
Миллионка — обиходное название стихийно возникшего «китайского квартала» во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX века.
Дома из красного кирпича, арки, подворотни, балконы, лабиринты,
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Одна из победителей международного конкурса скульптур из снега в Харбине поделилась впечатлениями
Фоторепортаж на РИА VladNews
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