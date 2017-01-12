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Невидимый Владивосток

Легендарная Миллионка в фоторепортаже РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Миллионка — обиходное название стихийно возникшего «китайского квартала» во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX века. 

Дома из красного кирпича, арки, подворотни, балконы, лабиринты, дворы-колодцы - все это сохранилось в центре Владивостока по сей день. 

По легендарной Миллионке погулял фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов

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