Сотрудник ФСБ, спасший детей во время пожара во Владивостоке, представлен к госнаграде

В этот день мужчина оказался рядом с местом происшествия

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Алексей Пузанов, проявивший мужество и героизм при спасении детей из горящего здания во Владивостоке, будет представлен к государственной награде. Ходатайство о вручении ему медали «За спасение погибавших» подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Пожар произошел 4 января 2017 года в частном двухэтажном коттедже в пригороде Владивостока. В помещении находилось семь человек, шестеро из которых – дети.

К месту происшествия немедленно выехали пожарные расчеты, однако, благодаря мужеству и самоотверженным действиям прапорщика Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Алексея Пузанова, людей удалось спасти еще до приезда огнеборцев.

В этот день мужчина оказался рядом с местом происшествия и, увидев дым, поспешил на помощь. Заметив женщину с детьми на втором этаже и оценив ситуацию, он уговорил ее сбросить ребят ему в руки. После того как дети оказались в безопасности, сотрудник ФСБ и его брат помогли выбраться из горящего здания женщине. Затем Алексей поднялся на второй этаж, чтобы убедиться, что в здании больше никого нет.

«Дети все были маленькие, легко одетые, чумазые от копоти, но никто из них не плакал – даже не успели испугаться», – рассказал он.

Отметим, что медалью «За спасение погибавших» награждаются граждане за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землёй, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.