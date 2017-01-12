Владивосток: подъемник по карьерной лестнице

Социальная мастерская возобновила свою работу в приморской столице

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возобновила свою работу социальная мастерская. Теперь благодаря подъемнику сюда могут спускаться люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.