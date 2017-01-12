В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ 17:07, 12 января В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? 16:29, 12 января Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? (Эксклюзив)
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин 16:08, 12 января От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
Новостная лента
Январь, 12 четверг
17:08
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
17:08
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
17:08
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
15:47
Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года
15:46
Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи
15:35
Начальник отдела полиции задержан по делу о "Боярышнике"
15:24
Оказалось, что суставы не болят "на погоду"
15:13
Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка Видео
15:05
Работница ювелирного магазина похитила украшений на 882 тысячи рублей
15:03
Доллар продолжает падать Эксклюзив
14:57
Огнестрельная погоня произошла во Владивостоке минувшей ночью
14:55
Дом-музей семьи Сухановых защитили от вандалов Фото
14:54
В Приморье очередная фирма "нарвалась" на штраф в сельском хозяйстве
14:41
«Адмирал» на родном льду примет рижское «Динамо»
14:41
ВЭФ разрушил миф об экономической изоляции России
14:38
Приморец похитил со склада продукты питания Фото
14:37
Политолог: Не думаю, что Обама останется в политике
14:30
СМИ: Города Сибири скоро уйдут под землю
14:21
В Приморье из-за гриппа закрыты 4 детских сада
14:14
Отдых в бане закончился пожаром в Приморье
14:02
Во Владивостоке появился первый аудиогид Видео
13:56
В Японии в животе девочки врачи нашли второй работающий мозг
13:49
Трамп заявил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет
13:41
Девять человек были спасены во время пожара в бараке в Приморье
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
8 канал

Владивосток: подъемник по карьерной лестнице

Социальная мастерская возобновила свою работу в приморской столице
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возобновила свою работу социальная мастерская. Теперь благодаря подъемнику сюда могут спускаться люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка
15:13, 12 января 2017 Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка

"В память о Саше"

Во Владивостоке появился первый аудиогид
14:02, 12 января 2017 Во Владивостоке появился первый аудиогид

Разработчики попытались вместить в приложение все самое интересное

Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки
13:07, 12 января 2017 Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки

Новости спорта

Как вернуться в рабочий режим после праздников
17:03, 11 января 2017 Как вернуться в рабочий режим после праздников

Несколько советов от VIII канала

Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования
16:06, 11 января 2017 Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования

"Когда пойти некуда..."

Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении
12:10, 11 января 2017 Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении

Новости спорта

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию показал владивостокцам масштабное ледовое шоу
11:02, 11 января 2017 Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию показал владивостокцам масштабное ледовое шоу

Алексей Ягудин продолжает развивать свои творческие способности