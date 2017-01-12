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Общество

Почти 53 миллиона оценок выставили приморские учителя

Итоги 2016 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Региональный ресурс «Электронная школа Приморья» стал одним из самых посещаемых в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Узнать об успеваемости своего ребенка с помощью веб-сайта теперь могут жители даже самых отдаленных территорий края.

На сегодняшний день во всех школах Приморья есть доступ в интернет. Пользователями портала "Электоронная школа Приморья" являются около 500 тысяч приморцев – 191,2 тысячи учеников, почти 256 тысяч родителей и более 13 тысяч учителей. На сегодняшний день, это один из самых популярных веб-ресурсов в Приморье после Единого портала госуслуг. Следующая задача – увеличить скорость выхода в сеть, чтобы учителя могли использовать дополнительные ресурсы на уроках. 

Всего же за год учителями Приморья было выставлено 52,9 миллиона оценок, примерно по 147 тысяч в день.

Отметим, для того, чтобы стать пользователем веб-ресурса необходимо быть зарегистрированным на Едином портале госуслуг. Дополнительный логин и пароль не понадобятся, так как сайты интегрированы между собой.

Напомним, сегодня портал «Электронная школа Приморья» представляет собой крупную коммуникационную площадку для всех участников образовательного процесса. Помимо информации о текущей успеваемости учащихся здесь размещаются последние новости, справка о школах и преподавателях и многое другое.

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