В Японии в животе девочки врачи нашли второй работающий мозг

Страшную находку науке еще предстоит объяснить

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Эта находка столь же любопытна для медиков, сколь жутка для обычных людей. В яичнике 16-летней японской девочки хирурги обнаружили опухоль, имевшую внутри миниатюрный мозг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Как сообщает New Scientist, когда врачи приступили к удалению опухоли, они обнаружили сгустки жировой ткани со спутанными остатками волос внутри, а также мозгоподобную структуру шириной в 3 см, покрытую тонкой пластиной черепной кости.

Более пристальный анализ показал, что это уменьшенная версия мозжечка с отростком, напоминающим ствол мозга, который «прикрепляет» головной мозг к спинному.

Известно, что доброкачественные образования на яичниках содержат чужеродную ткань, в том числе волосы, мышечные, костные и жировые ткани. Такие опухоли имеют название - тератомы, от греческого слова «террас», означающего «чудище».

Причина образования тератомы яичников точно не известна. Одно из предположений, основывающихся на клиническом феномене Fetus in fetu (Эмбрион в эмбрионе), в некоторых случаях, причиной ее появления является крайне недоразвитый паразитический сиамский близнец.

Как рассказал исследователь Масаюки Шинтаку из медицинского центра Сига, клетки головного мозга встречаются в тератомах, но крайне необычно обнаружение организованной структуры. Миниатюрный мозг, извлеченный из опухоли 16-летней японки, мог производить электрические импульсы между нейронами - точно так же, как полноценный человеческий мозг.

New Scientist отмечает, что такие опухоли имеют и неврологические симптомы: иммунная система распознает клетки мозга в яичниках как враждебные и начинает «атаку», защищая «основной» мозг. В результате женщина подвергается параноидальным мыслям, спутанности сознания, перевозбуждению и даже потери памяти. Защитная реакция иммунной системы приводит к воспалению опухоли, требующему хирургического вмешательства.

Девочка из Японии перенесла операцию успешно, осложнений врачи не обнаружили, ее организм восстановился, а вопросы у медиков остались.