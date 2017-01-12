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Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка

"В память о Саше"
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Главном корпусе Музея имени Арсеньева открылась выставка, посвященная воспоминаниям о юности Александра Фадеева. Называется она: «В память о Саше», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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