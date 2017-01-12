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Во Владивостоке появился первый аудиогид

Разработчики попытались вместить в приложение все самое интересное
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В краевом центре запустили первый аудиогид по пешеходному экскурсионному маршруту, который охватывает 16 достопримечательностей Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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