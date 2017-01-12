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Общество

Молодежный ресурсный центр проводит уроки доброты и вежливости

Уроки вежливости и доброты необходимы в школах
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Первый в 2017 году урок доброты, состоявшийся 10 января в школе №18 Владивостока, МКУ «Молодежный ресурсный центр» посвятил преодолению барьеров, незаслуженно возникших между обществом и людей с ограниченными возможностями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Специалисты городского молодежного центра в доверительной беседе рассказали подросткам, что такое инвалидность, об особенностях и правах людей с ограниченными возможностями, толерантном отношении к таким людям.

В ходе урока ребята также посмотрели документальный фильм российского режиссера Ольги Арлаускас «Клеймо». Герои этой короткометражки на личном примере рассказывают зрителям о негативных стереотипах в понимании проблем людей с ограниченными возможностями. После просмотра состоялось обсуждение фильма.

«Уроки вежливости и доброты необходимы в школах. Специалисты МРЦ доступно объясняют ребятам, какой смысл люди вкладывают в понятия «добро» и «зло», говорят о толерантном отношении друг к другу. Посетив занятие, школьники учатся ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. Кроме того, эти уроки позволяют воспитать способность к совершению добрых дел во благо других людей», – поделилась мнением заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №18 Дарья Омельницкая.

«Урок доброты – это не одно занятие, а серия профилактических мероприятий, дающая ребятам такие ценности в жизни, как уважительное и терпимое отношение друг к другу. Несомненно, полученные знания на наших занятиях, должны положительно отразиться на будущем школьников», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Информация для преподавателей:

«Уроки доброты» проходят в школах и колледжа города бесплатно. Чтобы пригласить специалиста городского Молодежного ресурсного центра на проведение занятия, необходимо оставить заявку по телефону: 222-22-94.

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