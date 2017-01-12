Новости спорта

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки. Хоккеисты «Тайфуна» пытались обогнать «Атлантов» из Подмосковья, но что-то пошло не так. Тем временем юношеские команды «Адмирал-2004» и «Адмирал-2005» борются за выход в элиту. А основной состав готовится к домашней серии игр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.