Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки. Хоккеисты «Тайфуна» пытались обогнать «Атлантов» из Подмосковья, но что-то пошло не так. Тем временем юношеские команды «Адмирал-2004» и «Адмирал-2005» борются за выход в элиту. А основной состав готовится к домашней серии игр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки
Новости спортаВладивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.
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