Лидер Северной Корее Ким Чен Ын поздравил с Новым годом

2016 год был годом революционных торжеств

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Дорогие товарищи!

Мы, проводив 2016 год, ознаменовавший свершениями каждый день волнующей борьбы с созданием новой истории великого процветания, небывалого в истории чучхейской революции, встречаем новый, 2017 год.

На этом знаменательном месте позвольте мне, с законной гордостью окидывая мысленным взором великий год, насыщенный славными чудесами, сотворенными великим народом, от самой сердечной души послать горячий привет, славу и наилучшие пожелания нового, полного надежд, года всему корейскому народу, который, сплотившись вокруг родной партии единством идей, помыслов и воли, делил с ней горе и радость, общую судьбу и с оптимизмом преодолевал беспрецедентные в истории всякие испытания.

Позвольте мне также послать теплый привет соотечественникам на Юге и за рубежом, прогрессивным народам мира, друзьям, стремящимся к самостоятельности и справедливости.

2016 год был годом революционных торжеств, годом великого перелома, особо яркой страницей вошедшим в историю нашей партии и Родины.

В прошлом году в ритме высокого революционного энтузиазма всех членов партии, военнослужащих Народной Армии, всего народа, в фокусе большого внимания мира, в глубокомысленной, торжественной обстановке прошел VII съезд Трудовой партии Кореи как грандиозный политический фестиваль.

VII съезд партии с большой гордостью подвел итоги славной истории борьбы нашей партии, продвигавшей революционное дело чучхе от победы к победе под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, и начертал грандиозный проект завершения дела социализма под знаменем кимирсенизма-кимчениризма. Исторический VII съезд партии ярко продемонстрировал незыблемую волю нашей армии, нашего народа, полных решимости неизменно идти за родной партией по единому пути чучхе, и заложил прочный фундамент на вечные времена в корейской революции. VII съезд ТПК будет вечно сиять в истории Родины как съезд победителей, продемонстрировавший несокрушимое могущество великой кимирсенско-кимченирской партии, как съезд славы, установивший новую веху на пути свершения революционного дела чучхе.

В минувшем году произошел радикальный перелом в росте обороноспособности Кореи – страны чучхе, и наша Родина совершила взлет как ядерная держава, военная держава на Востоке, которую не осмелится тронуть любой сильный противник.

В ответ на все усугубляющуюся ядерно-военную угрозу со стороны империалистов были успешно проведены наше первое испытание водородной бомбы, испытательный запуск наступательных средств разного назначения, испытательный разрыв ядерных боеголовок, активизировалась работа по исследованию и разработке новейших вооружений и на завершающей стадии находится подготовка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты и, таким образом, многоступенчато, непрерывно происходили удивительные события в деле укрепления оборонной мощи государства, что создало могучую военную гарантию охраны судьбы Родины и нации, победоносного продвижения вперед дела строительства могучего социалистического государства. Доблестная Народная Армия, решительно сорвав безрассудные агрессивные и военно-поджигательские акции противника, надежно защитила безопасность Родины и завоевания революции, приобрела полноценный идейно-политический облик могучей непобедимой армии и еще более усовершенствовала ее военно-техническую подготовку. Славные успехи в оборонном деле вселили в наш народ огромную национальную гордость и вдохновляющую силу, ввергли империалистов и другие реакционные силы в пропасть позорного крушения, необычайно повысили стратегический статус нашей Республики.

В прошлом году мы дали славную победную канонаду в 70- и 200-дневном ударном труде, нацеленном на прославление VII съезда партии.

70- и 200-дневная трудовая вахта была общенародной решительной битвой за полный срыв гнусных попыток противника изолировать, удушить нашу Республику и открытие переломной ситуации на всех фронтах строительства могучего социалистического государства, была великой созидательной борьбой, родившей новую эпоху – эпоху Маллима.

Героическая борьба кимирсенско-кимченирского рабочего класса, всего народа привела к успешному выполнению намеченных партией больших задач 70-дневки и 200-дневки, открытию нового пути в хозяйственном развитии страны.

Нашим славным талантливым научно-техническим работникам удалось с успехом запустить ИСЗ «Кванмёнсон-4» для наблюдения за Землей, а затем провести наземное испытание сопла сверхмощного двигателя новой модели для ракеты-носителя стационарного спутника, что проложило широкий простор к освоению космоса. Отмечен целый ряд впечатляющих научно-технических достижений важного значения в развитии экономики страны, в улучшении благосостояния населения, как-то: установление полностью автоматизированных образцовых производственных систем нашей модели, выведение многоурожайных сортов культур, гарантирующих резкий подъем сельскохозяйственного производства и т. д. В электроэнергетической, угольной, металлургической, химической промышленности, промышленности стройматериалов, на железнодорожном транспорте и в других важнейших отраслях народнохозяйственного комплекса выполнены задачи производства продукции и перевозки грузов, что продемонстрировало потенциал самостоятельной экономики и дало мощный толчок процессу строительства социалистической экономической державы. Многочисленные предприятия и сельхозкооперативы добились замечательных успехов, превысив уровень рекордного года производства. Народная Армия в авангарде прославила историю «золотого моря». На стройках важнейших объектов созданы легендарные темпы строительства, в сферах образования, здравоохранения и спорта также отмечены впечатляющие успехи. Вся страна по призыву партии поднялась на борьбу за устранение ущерба в районах провинции Северный Хамгён, сильно пострадавших из-за неожиданных стихийных бедствий, и за короткие сроки принесла чудесные победы.

В периоды 70-дневного и 200-дневного ударного труда у нас создан новый дух времени для построения могучего социалистического государства, в сердцах народа еще глубже укоренились вера в партию, социалистические убеждения. В непрерывном, безостановочном поступательном шествии прошлого года, когда вся страна кипела, как в горниле, все партийные и беспартийные трудящиеся, военнослужащие, молодые люди проявили всю полноту непреклонного наступательного духа смело пойти навстречу трудностям и испытаниям, весь заряд высокого порыва самоотверженного выполнения поставленных задач в любой трудной ситуации, готовности ответить на зов партии только самоотверженной практикой, всю мощь коллективизма, позволяющую совершить скачок вперед силой взаимопомощи и взаимовыручки.

Прошлогодние наши блестящие успехи во всех отраслях революции и строительства социализма достигнуты отнюдь не благоприятными условиями, да и это не случайность, подаренная небом. Таинственная сила, принесшая все эти чудеса и победы, – это не что иное, как единодушие и сплоченность всей армии и всего народа, великие собственные крепкие силы. Чем гнуснее стали обструкционистские акции врагов, чем больше было суровых трудностей, тем теснее сплотились вокруг партии вся армия, весь народ и больше проявили революционного духа опоры на собственные силы, упорной борьбы с трудностями. Вот что позволило им и в столь трудных условиях сотворить чудеса, поражающие людей мира. Единодушие и сплоченность – жизненная необходимость чучхейской Кореи и главная движущая сила для скачка вперед, путь для нас – только в одном: самому выковать из себя сильного. Такова бесценная истина чучхейской революции, подтвержденная практикой нашей армии, нашего народа в грандиозной борьбе 2016 года.

Позвольте мне еще раз выразить сердечную благодарность всем военнослужащим Народной Армии, всем людям, которые с твердой верой в окончательную победу революции не жалели пота и крови верного патриота в строительстве могучего социалистического государства и тем самым ознаменовали минувший год, насыщенный теми или иными событиями и трудностями, славными подвигами.

Товарищи!

Мы должны снова встать на новогодний поход, чтобы добиться еще больших побед.

Идти от победы к большей победе и соединять полосу бурного развития революции с периодом ее великого процветания – вот что идейно-духовные характерные черты, боевой стиль нашей армии, нашего народа, выросших в окружении заботы и внимания великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира. Мы должны еще более повысить революционный порыв, необыкновенно приподнятый в минувшем 2016 году, году чудес, и в знаменательном нынешнем году добиться радикального сдвига в претворении в жизнь решений VII съезда партии с тем, чтобы на родной земле прекрасно реализовались идеалы и мечты народа.

Следует сосредоточить все усилия на выполнении 5-летней стратегии экономического развития государства.

Нынешний год – год, имеющий важное и ключевое значение в выполнении 5-летней стратегии экономического развития государства. Чтобы с закреплением прошлогодних успехов открыть надежную перспективу в выполнении 5-летней стратегии и вывести все хозяйство страны на более высокий рубеж, нужно непременно выполнить боевые задачи этого года.

«Великой движущей силой, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, будем наращивать темпы победоносного продвижения вперед социализма!» – таков наш боевой лозунг для новогоднего похода. Мы обязаны с могучей силой, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, динамично развернуть всенародный генеральный наступательный бой за взятие высот 5-летней стратегии.

Сила, способная выковать из себя крепкого за счет собственных сил, – это и есть сила науки и техники. В отдаче приоритета науке и технике и опережающем их развитии лежит прямой путь выполнения 5-летней стратегии.

В отрасли науки и техники следует обращать основное внимание на обеспечение отечественного производства сырья, топлива и оборудования, прилагать главные усилия для решения научно-технических вопросов модернизации предприятий и обеспечения ритмичности производства на них. Следует наладить сотрудничество между производственными подразделениями и научно-исследовательскими учреждениями, создать на предприятиях собственные надежные силы для разработки техники и придать широкий размах движению за массовый технический прогресс и стимулировать экономическое развитие за счет ценных научно-технических достижений, способствующих расширению производства и улучшению хозяйствования.

Знамя в работе по выполнению задач экономической стратегии должна нести электроэнергетическая, металлургическая и химическая промышленность.

Задача электроэнергетики – провести качественный ремонт генераторного оборудования и конструкций, ускорить процесс технической реконструкции и непременно выполнить плановые задания выработки электроэнергии. Нужно эффективно задействовать государственную объединенную энергосистему и тщательно организовать чередующееся производство по таблице расхода электроэнергии для обеспечения баланса между выработкой и расходом электроэнергии, освоить разнообразные энергоресурсы для широкого создания новых мощностей для выработки электроэнергии.

В отрасли металлургии нужно с внедрением передовой технологии снизить себестоимость выплавки железа и обеспечить постоянную работу производственных технологий чучхейской направленности для увеличения выпуска стального проката. По государственной линии следует принять радикальные меры по обеспечению Металлургического объединения имени Ким Чака, Хванхэского металлургического объединения и других металлургических предприятий сырьем, топливом и электроэнергией.

Химическая промышленность является основой индустрии, она играет важную роль в усилении самостоятельности экономики и улучшении благосостояния населения. Перед отраслью химической промышленности ставится задача – придать динамичность производству Виналонового объединения «8 февраля», расширить мощности ведущих химических заводов, реконструировать технологические процессы по нашему образцу и увеличить выпуск химических изделий разных наименований. Следует уделять внимание созданию одноуглеродной химической промышленности для своевременного и успешного выполнения поэтапных задач.

Задачи угольной промышленности и железнодорожного транспорта – в первую очередь удовлетворить потребности электростанций, химических и металлургических предприятий в угле и перевозке грузов.

Необходимо ускоренными темпами развивать машиностроение. На машиностроительных предприятиях следует ускорить процесс модернизации, усовершенствовать технологию серийного производства тракторов, подвижного состава новой модели, многоцелевых сельхозмашин и обеспечить качественный выпуск высокопроизводительных машин и оборудования разных назначений.

В этом году следует добиться крутого развития легкой промышленности, сельского хозяйства и рыбной промышленности для более значительного прогресса в повышении благосостояния населения.

Перед отраслью легкой промышленности ставится задача – считая отечественное производство сырьево-материальных ресурсов, как говорится, «зерном», разработать правильную стратегию хозяйствования для динамизации производства, добиться перелома в выпуске разнопрофильных, разнообразных предметов народного потребления и повышении их качества. Следует обеспечивать ритмичность производства на рудниках и других предприятиях района Танчхона, чтобы они давали практический эффект в улучшении благосостояния населения.

На сельскохозяйственном фронте, на этом переднем участке приложения главных усилий в строительстве экономической державы, необходимо раздувать пламя ведения земледелия на научной основе и энергично развертывать движение за сбор большого урожая. Следует широко внедрять лучшие сорта культур и научно обоснованные методы земледелия, преимущества которых подтверждены практикой, расширять площадь сельхозугодий для сбора двух урожаев в год, активно изобретать и внедрять высокопроизводительную агротехнику и непременно взять высоту по производству зерновых. Следует принять меры для постоянной работы животноводческого комплекса района Сепхо, увеличить производство фруктов, грибов и овощей, чтобы все шло на благо народа.

Работники рыбного промысла должны энергично и активно вести ловлю рыбы и упорно вести рыборазведение и марикультуру. Необходимо больше строить современных рыболовных судов, создать в районе восточного побережья комплекс производства рыболовных снастей для укрепления материально-технической базы рыбной промышленности.

Задача строительной отрасли – на высшем уровне завершить строительство улицы Рёмён, сосредоточить силы на строительстве важных объектов, в том числе на строительстве Танчхонской ГЭС, модернизации Электровозостроительного объединения имени Ким Чон Тхэ, строительстве в районе Вонсана, больше строить прекрасных учреждений просвещения и культуры, жилых домов.

Во всех отраслях, во всех подразделениях народного хозяйства следует, высоко подняв лозунг об опоре на собственные силы и самообеспеченности, энергично развертывать борьбу за максимальное увеличение производства и экономию и выполнить плановые задания нынешнего года по показателям.

Пусть вся страна поднимется на землеустройство. В провинциях надо создать современные лесопитомники, упорно разворачивать трудовую вахту по лесовосстановлению, планомерно проводить упорядочение рек, ремонт дорог, охрану окружающей среды для дальнейшего обновления облика государственной территории.

Для свершения перелома в выполнении 5-летней стратегии экономического развития государства необходимо вести хозяйственное руководство и управление предприятиями в новаторском ключе, с ясными ориентирами. Дело Кабинета Министров и других руководящих хозяйственных учреждений – разработать и упорно осуществить стратегические меры для поднятия всего народного хозяйства на прочные рельсы дальнейшего роста и непрерывного развития экономики страны.

В просвещении, здравоохранении, физкультуре и спорте, литературе и искусстве и во всех других сферах культуры следует совершить новый революционный подъем и ускорить процесс строительства цивилизованной державы. В этом году, году научного просвещения, в масштабе всего государства, всего общества надо поднять вихри для коренного обновления научно-педагогических сооружений и обстановки.

Нужно еще более цементировать военно-политические позиции социализма как непобедимую твердыню.

Единодушие и сплоченность – это бесценное революционное наследие, оставленное нам великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром. В единодушии и сплоченности – неодолимая сила социализма нашего образца. Все войска, весь народ должны соединиться с партией едиными кровными узами, согласовать с ней свой пульс биения сердца, тесно сплачиваться вокруг нее единством идей и воли, чувством морального долга и стойко бороться за рост богатства и могущества, процветание Родины. В партийной работе и во всех сферах государственно-общественной жизни следует последовательно претворять в жизнь идею «народные массы – превыше всего», высочайший кристалл основанного на принципах чучхе взгляда на народ, философии служения народу, усиленно вести борьбу за выкорчевывание с корнем ядовитых сорняков на клумбе единодушия и сплоченности – злоупотребления служебным положением и бюрократизма, коррупции и аферы. Следует решительно сорвать гнусные, подлые попытки противника преградить чистейшую душу, горячее стремление нашего народа неизменно следовать за родной партией, попытки оторвать ее от народных масс.

В этом году, году 85-летия со дня основания КНА, следует раздувать мощное пламя укрепления военных сил.

Перед Народной Армией ставится задача – наступательно вести партийно-политическую работу для пульсирования во всех ее рядах только идей и дыхания партии и, определив этот год снова как год учений, год усовершенствования боеготовности, раздувать в частях всех видов и родов, специальных войск мощное пламя интенсивной подготовки к бою, чтобы все воины стали универсальными храбрецами с настоящей бойцовской хваткой, как говорится, пэктусанскими тиграми, готовыми сражаться с противником по принципу «один против ста», – теми, которые способны одним махом разгромить, уничтожить всякую орду агрессоров. Солдаты и офицеры Корейских Народных Внутренних Войск, бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой гвардии должны надежно подготовиться в военно-политическом отношении, быть в полной боевой и мобилизационной готовности надежно защищать социалистический строй, жизнь и имущество народа.

Руководители, научные работники, рабочий коллектив в области ВПК должны полностью «зарядить» свои горячие сердца духом изготовления в годы антияпонской борьбы «ёнгирских бомб» и революционным духом Кунчжари во время войны, разрабатывать и выпускать больше мощного оружия нашего, чучхейского образца и все больше укреплять арсенал сонгунской революции.

Исход трудовой вахты этого года за выполнение решений VII съезда партии зависит от роли партийных и общественных организаций трудящихся.

Парторганизации обязаны сосредоточить все векторы партийной работы на последовательном выполнении выдвинутой перед своими отраслями, своими подразделениями политики партии, их основных революционных задач. Нужно точно найти вопросы, которым отдает приоритет партия, вопросы главного звена в достижении подъема производства и направить все силы на их решение. Парторганизациям следует перенести арену политработы на места кипящего ударного труда, развернуть революционное идеологическое наступление и, таким образом, энергично мобилизовать всех людей на борьбу за осуществление идей и политики партии. Все первичные парторганизации должны претворять в жизнь основной дух I Общепартийного слета председателей комитетов первичных парторганизаций с тем, чтобы в всенародном генеральном наступлении этого года ярко проявлялся высокий дух непрерывного нового прогресса, непрерывного продвижения вперед.

Все организации Союза молодежи, профсоюзов, Союза тружеников сельского хозяйства, Союза женщин должны быть проведены в действие для того, чтобы все они бурлили пульсами шествия за великий подъем и все их члены стали передовиками производства, творцами темпов Маллима.

Нынешний волнующий период требует от руководителей, первейших знаменосцев в осуществлении политики партии, по-революционному улучшить стиль и манер деятельности.

Сейчас боевой энтузиазм нашего народа очень высок. Если эта страсть поддержится смелой и научно обоснованной организацией дел, искусным командованием и стилем показа личного примера руководителей, то у нас не будет неодолимой крепости, неодолимых трудностей. Все руководители должны с глубоким осознанием своей высокой миссии перед партией и революцией быть локомотивом, ведущим за собой массы впереди отряда. Им следует с новаторским подходом к делу, с крупным размахом проектировать работу, постоянно брать на себя дела, с напряжением сил, по-боевому трудиться. Руководителям следует решительно расстаться с психологией пораженчества, перестраховкой, формализмом, приспособленчеством и зажечь всех себя, как свечи, в борьбе за претворение в жизнь начертаний и планов партии.

В минувшем году мы на VII съезде Трудовой партии Кореи в отражение стремления нации к объединению страны и веления времени выдвинули линию и курс чучхейского характера на воссоединение Родины и провели активную борьбу за их реализацию. Однако южнокорейские власти, повернувшись спиной к нашему призыву, проникнутому любовью к Родине и нации, к нашим искренним предложениям, цепляясь за санкции и нажим против нашей Республики и военную шумиху для нападения на Север, ввергли межкорейские отношения в пучину наихудшей ситуации.

В прошлом году мощная массовая антиправительственная борьба в Южной Корее расшатала до основания устои реакционного режима. Прошлогоднее всенародное сопротивление, оставившее яркие следы в летописи борьбы южнокорейского населения, представляет собой взрыв накопившегося негодования и гнева в адрес консервативных властей, отравленных угаром фашистской диктатуры, антинародной политики, низкопоклоннического и продажного акта, конфронтации с соотечественниками.

В этом году отмечается 45-летие со дня опубликования исторического Совместного заявления от 4 июля и 10-летие опубликования Декларации от 4 октября. В этом году мы должны объединенными силами всей нации открыть широкий проспект для самостоятельного воссоединения страны.

Следует принять активные меры по оздоровлению межкорейских отношений, ликвидации острых военных конфликтов между Севером и Югом и опасности войны.

Оздоровление межкорейских отношений является исходным пунктом для достижения мира и единства, его актуально требует вся нация. Если остаться безучастным созерцателем нынешних межкорейских отношений катастрофического состояния, то любой политический деятель не может сказать, что он выполняет всю свою обязанность и роль перед нацией, не может пользоваться поддержкой, выражаемой народными настроениями. Ни в коем случае не могут быть оправданы любые клеветы и инсинуации, задевающие другую сторону и насаждающие противоборство. Немедленно должны быть прекращены неблагонадежная заговорщицкая шумиха вокруг нашей Республики и враждебные акции против нее, разыгрываемые с надеждой на свержение строя и «перемены».

Соотечественникам не драться друг с другом, сохранять спокойствие нации и мир в стране, такая наша позиция неизменна. Властям Южной Кореи негоже необдуманно придираться к нашим самозащитным мероприятиям и идти на обострение ситуации. Им следует ответить на наши искренние усилия, направленные на предотвращение военных столкновений между Севером и Югом и разрядку напряженности.

Кроме того, нужно прекратить затеи с наращиванием вооруженных сил и милитаристскими игрищами.

Вся нация должна объединить помыслы и усилия и открыть период бурного развития общенационального объединительного движения.

Всем членам корейской нации на Севре и Юге, за рубежом следует, придерживаясь принципа подчинения всего интересам объединения Родины, этого общенационального дела, осуществлять солидарность и коалицию, сплачиваться, придать динамику объединительному движению в общенациональном масштабе. Независимо от различий в идеологиях и системах, регионах и идеалах, классах и слоях, нужно налаживать контакты и передвижения, осуществлять большой общенациональный форум единства с участием всех политических партий, организаций, в том числе властей Севера и Юга, и различных слоев соотечественников в стране и за рубежом. Мы охотно пойдем рука об руку со всеми, кем бы они ни были, если они отдают приоритет основным интересам нации и желают оздоровления межкорейских отношений.

Надлежит сорвать вызовы внутренних и внешних антиобъединительных сил, идущих наперекор стремлению нации к единству.

Нужно положить конец агрессивным акциям и вмешательству США и других внешних сил, пытающихся осуществить в Южной Корее стратегию установления господства над азиатско-тихоокеанским регионом, развернуть мощную общенациональную борьбу за срыв вылазок антиобъединительных, низкопоклоннических, продажных сил вроде Пак Гын Хе, не умеющих различать настоящего главного врага нации и видящих в противоборстве с соотечественниками путь к своему выживанию.

США следует ясно видеть волю корейской нации к единству и больше не цепляться за затею с сеянием раздора внутри нации, подстрекающую антиобъединительные силы Южной Кореи к противоборству между соотечественниками и войне. Им надлежит принять смелое решение отказаться от анахронической враждебной политики в отношении КНДР. Международное общество, дорожащее самостоятельностью и справедливостью, должно выступать против обструкционистских акций США и их сателлитов, препятствующих сохранению мира на Корейском полуострове и его объединению. Соседним странам следует заниматься полезными делами, содействующими осуществлению стремления нашей нации к объединению и ее усилиям в этом направлении.

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом должны сплоченными силами нации наращивать темпы великого общенационального поступательного шествия к единству и сделать что-то для того, чтобы нынешний год стал довольно значимым годом, создающим новую ситуацию в деле самостоятельного воссоединения страны.

В прошлом году военно-политический нажим реакционных сил империализма и их санкции против нашей Республики достигли крайнего предела. Но это не смогло сломить твердую уверенность нашей армии и нашего народа в победе, не смогло остановить бурное революционное шествие чучхейской Кореи.

Пока продолжаются ядерная угроза и шантаж со стороны США и их сателлитов, пока перед нашими глазами не прекращается шумиха с милитаристскими игрищами в маске «ежегодных», мы будем продолжать наращивать самозащитную оборонную мощь и способность к превентивному удару с их стержнем – ядерными вооруженными силами. Мы будем во что бы то ни стало своими силами охранять мир и безопасность нашего государства, также внесем активный вклад в защиту мира и стабильности на Земле.

Наша партия и правительство нашей Республики и впредь будут оставаться верными внешнеполитическим идеалам самостоятельности, мира и дружбы, расширять и развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества со странами мира, выступающими в защиту самостоятельности, будут прилагать совместно с ними усилия для осуществления подлинной международной справедливости.

Товарищи!

В момент старта еще одного нового года меня, стоящего на этой трибуне, беспокоит тяжелая мысль – каким образом свято, еще лучше служить нашему народу, самому лучшему в мире, который твердо верит мне и с единой душой, единой мыслью горячо поддерживает меня.

Всегда душа горела только желанием так делать, но за делом не поспевала способность. Объятый такой досадой, бичуя себя, я проводил уходивший год. В этом году у меня крепнет решимость – с большим рвением к делу, с полной отдачей энергии и больше и больше трудиться на благо народа.

Я буду самозабвенно трудиться для того, чтобы те времена, когда все люди с верой великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру, с оптимистическим подходом к будущему пели песню «Не завидуем никому на свете», не затерялись как мгновение в потоке истории, а дышали в нынешней реалии. Утром этого нового года я торжественно клянусь: буду преданным слугой, служащим интересам народа, с кристально чистейшей душой, всем сердцем поддерживающим родной народ.

И еще: буду упорно бороться за установление во всех рядах партии революционной партийной атмосферы самоотверженного служения народу.

Нам путь освещает великий кимирсенизм-кимчениризм, у нас могучая сила единодушия всех войск, всего народа, единой душой крепко спаянных вокруг партии, – и наша победа наверняка!

Пусть все могучей поступью пойдут вперед к светлому будущему по курсу грандиозного проекта строительства могучего социалистического государства, начертанного VII съездом Трудовой партии Кореи!