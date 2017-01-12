Стало известно, почему люди носят младенцев на левой руке

Большинство матерей носят своих детей, удерживая их на левой руке. Такие же предпочтения обнаружились и у других млекопитающих: ученые считают, что они имеют очень древние корни и связаны с развитием специализации полушарий головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.
Большую часть сигналов от левого глаза обрабатывает правое полушарие головного мозга млекопитающих. Это же полушарие берет на себя основную работу по анализу и выстраиванию социальных отношений, формированию привязанностей и т. п. Поэтому существует гипотеза о том, что «левый глаз» способен лучше обрабатывать и воспринимать тонкие детали выражений лиц других людей. И чтобы лучше понимать своего ребенка, матери и людей, и других приматов чаще располагают их лицом слева, а перенося, удерживают левой рукой.
В новой работе, которую Дженэйн Ингрэм (Janeane Ingram) и ее коллеги из австралийского Университета Тасмании опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution, было решено подойти к проблеме с другой стороны и проверить, откуда предпочитают приближаться к матерям сами младенцы у разных животных. Ученые исследовали поведение в естественных условиях у представителей 11 видов млекопитающих: оленей, антилоп, лошадей, волов, овец, тюленей, двух видов кенгуру и двух – китов.
Авторы фиксировали каждое самостоятельное сближение ребенка с матерью и получили данные по в общей сложности 11 тыс. таких актов в 175 парах мать-ребенок. Как и можно было ожидать, у всех видов в примерно 3/4 случаев ребенок старался приближаться к матери так, чтобы видеть ее слева от себя. Как отмечают авторы, аналогичные результаты чуть ранее были получены и для людей.
Развивая ранее высказанные идеи, Ингрэм и ее соавторы добавляют, что такое положение матери позволяет ребенку лучше считывать важные для его выживания «социальные ключи», которые говорят о ее настроении, состоянии и т. п. Это было видно и из наблюдений: например, малыши-жеребята и китята активнее цеплялись за мать, реже терялись и отставали, если сближались с ней слева.
Однако эти относительные положения менялись на противоположные в случае опасности. Встретившись с опасностью, дети чаще спешили к матери, стараясь держаться в левом поле ее зрения – очевидно, затем, чтобы сама мать лучше видела их и могла защитить. Наконец, по мере взросления выраженность этих процессов постепенно ослабевала.