Стало известно, почему люди носят младенцев на левой руке

Все дело - в мозге матери

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Большинство матерей носят своих детей, удерживая их на левой руке. Такие же предпочтения обнаружились и у других млекопитающих: ученые считают, что они имеют очень древние корни и связаны с развитием специализации полушарий головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Большую часть сигналов от левого глаза обрабатывает правое полушарие головного мозга млекопитающих. Это же полушарие берет на себя основную работу по анализу и выстраиванию социальных отношений, формированию привязанностей и т. п. Поэтому существует гипотеза о том, что «левый глаз» способен лучше обрабатывать и воспринимать тонкие детали выражений лиц других людей. И чтобы лучше понимать своего ребенка, матери и людей, и других приматов чаще располагают их лицом слева, а перенося, удерживают левой рукой.