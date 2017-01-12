Невидимый Владивосток 13:28, 12 января Невидимый Владивосток (Фото)
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека 11:44, 12 января Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека (Эксклюзив)
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева 11:21, 12 января ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
Новостная лента
Январь, 12 четверг
14:06
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
14:06
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
14:06
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
14:02
Во Владивостоке появился первый аудиогид Видео
13:56
В Японии в животе девочки врачи нашли второй работающий мозг
13:49
Трамп заявил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет
13:41
Девять человек были спасены во время пожара в бараке в Приморье
13:40
Сотрудник ФСБ, спасший детей во время пожара во Владивостоке, представлен к госнаграде
13:29
Почти 53 миллиона оценок выставили приморские учителя
13:28
Невидимый Владивосток Фото
13:18
Молодежный ресурсный центр проводит уроки доброты и вежливости Фото
13:08
В Трое обнаружена древняя смертельная болезнь
13:07
Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки Видео
12:57
Стало известно, почему люди носят младенцев на левой руке
12:49
«Генеральная уборка» вернет обитателям «Земли леопарда» утерянный лес Фото
12:46
Создана копеечная центрифуга для анализа крови Видео
12:38
За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые
12:29
Год экологии: Школьники напишут сочинения о тиграх Приморья
12:29
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом
12:12
В Приморье фирму оштрафовали за непрополотый огород
12:07
Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые
11:59
Из Приморья в Китай снова попытались отправить опасную сою
11:55
Каток на стадионе «Строитель» продолжает свою работу Фото и Видео
11:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
11:21
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
11:19
Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке Эксклюзив
11:18
В Приморье произошло 18 пожаров
11:07
Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами
11:06
20-летний владивостокский водитель сбил на тротуаре пенсионера Эксклюзив
10:50
Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
10:41
Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?
10:19
В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
10:15
Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Стало известно, почему люди носят младенцев на левой руке

Все дело - в мозге матери
Фото: komilfo74.ru Фото: komilfo74.ru
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Большинство матерей носят своих детей, удерживая их на левой руке. Такие же предпочтения обнаружились и у других млекопитающих: ученые считают, что они имеют очень древние корни и связаны с развитием специализации полушарий головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Большую часть сигналов от левого глаза обрабатывает правое полушарие головного мозга млекопитающих. Это же полушарие берет на себя основную работу по анализу и выстраиванию социальных отношений, формированию привязанностей и т. п. Поэтому существует гипотеза о том, что «левый глаз» способен лучше обрабатывать и воспринимать тонкие детали выражений лиц других людей. И чтобы лучше понимать своего ребенка, матери и людей, и других приматов чаще располагают их лицом слева, а перенося, удерживают левой рукой.

В новой работе, которую Дженэйн Ингрэм (Janeane Ingram) и ее коллеги из австралийского Университета Тасмании опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution, было решено подойти к проблеме с другой стороны и проверить, откуда предпочитают приближаться к матерям сами младенцы у разных животных. Ученые исследовали поведение в естественных условиях у представителей 11 видов млекопитающих: оленей, антилоп, лошадей, волов, овец, тюленей, двух видов кенгуру и двух – китов.

Авторы фиксировали каждое самостоятельное сближение ребенка с матерью и получили данные по в общей сложности 11 тыс. таких актов в 175 парах мать-ребенок. Как и можно было ожидать, у всех видов в примерно 3/4 случаев ребенок старался приближаться к матери так, чтобы видеть ее слева от себя. Как отмечают авторы, аналогичные результаты чуть ранее были получены и для людей.

Развивая ранее высказанные идеи, Ингрэм и ее соавторы добавляют, что такое положение матери позволяет ребенку лучше считывать важные для его выживания «социальные ключи», которые говорят о ее настроении, состоянии и т. п. Это было видно и из наблюдений: например, малыши-жеребята и китята активнее цеплялись за мать, реже терялись и отставали, если сближались с ней слева.

Однако эти относительные положения менялись на противоположные в случае опасности. Встретившись с опасностью, дети чаще спешили к матери, стараясь держаться в левом поле ее зрения – очевидно, затем, чтобы сама мать лучше видела их и могла защитить. Наконец, по мере взросления выраженность этих процессов постепенно ослабевала.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Создана копеечная центрифуга для анализа крови
12:46, 12 января 2017 Создана копеечная центрифуга для анализа крови

Стоимость новинки - 20 центров

За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые
12:38, 12 января 2017 За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые

Ожирение стало главной проблемой современности

Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые
12:07, 12 января 2017 Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые

Специалисты исследовали краску, которую используют в салонах

Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами
11:07, 12 января 2017 Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами

О наработках в этой сфере на конференции в Дубаи рассказала британская компания

Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
07:01, 12 января 2017 Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые

О своих предпочтениях многие рассказывают лишь спустя время

Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики
14:27, 11 января 2017 Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики

Специалисты провели исследование

Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые
13:28, 11 января 2017 Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые

Специалисты провели исследование