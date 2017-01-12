Невидимый Владивосток 13:28, 12 января Невидимый Владивосток (Фото)
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека 11:44, 12 января Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека (Эксклюзив)
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева 11:21, 12 января ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
Новостная лента
Январь, 12 четверг
14:06
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
14:06
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
14:06
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
14:02
Во Владивостоке появился первый аудиогид Видео
13:56
В Японии в животе девочки врачи нашли второй работающий мозг
13:49
Трамп заявил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет
13:41
Девять человек были спасены во время пожара в бараке в Приморье
13:40
Сотрудник ФСБ, спасший детей во время пожара во Владивостоке, представлен к госнаграде
13:29
Почти 53 миллиона оценок выставили приморские учителя
13:28
Невидимый Владивосток Фото
13:18
Молодежный ресурсный центр проводит уроки доброты и вежливости Фото
13:08
В Трое обнаружена древняя смертельная болезнь
13:07
Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки Видео
12:57
Стало известно, почему люди носят младенцев на левой руке
12:49
«Генеральная уборка» вернет обитателям «Земли леопарда» утерянный лес Фото
12:46
Создана копеечная центрифуга для анализа крови Видео
12:38
За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые
12:29
Год экологии: Школьники напишут сочинения о тиграх Приморья
12:29
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом
12:12
В Приморье фирму оштрафовали за непрополотый огород
12:07
Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые
11:59
Из Приморья в Китай снова попытались отправить опасную сою
11:55
Каток на стадионе «Строитель» продолжает свою работу Фото и Видео
11:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
11:21
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
11:19
Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке Эксклюзив
11:18
В Приморье произошло 18 пожаров
11:07
Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами
11:06
20-летний владивостокский водитель сбил на тротуаре пенсионера Эксклюзив
10:50
Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
10:41
Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?
10:19
В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
10:15
Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые

Ожирение стало главной проблемой современности
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Американские ученые обнаружили гормон, который отвечает за чрезмерную любовь к сладкому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

По словам специалистов, гормон под название FGF21 отвечает за любовь к сладким продуктам. Именно этот гормон контролирует, насколько организм насыщен сладким.

Однако проблемы с ним также имеются, так как нам кажется, что сахара организму недостаточно, поэтому хочется еще и еще.

Отмечается, что Гормон FGF21 вырабатывается в организме после повышения уровня углеводов.

Как уверены ученые, данное открытие должно помочь контролировать потребление людьми сладостей, что в будущем поможет бороться с ожирением, которое в настоящее время является серьезной проблемой для современного общества.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые
12:07, 12 января 2017 Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые

Специалисты исследовали краску, которую используют в салонах

Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами
11:07, 12 января 2017 Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами

О наработках в этой сфере на конференции в Дубаи рассказала британская компания

Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
07:01, 12 января 2017 Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые

О своих предпочтениях многие рассказывают лишь спустя время

Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики
14:27, 11 января 2017 Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики

Специалисты провели исследование

Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые
13:28, 11 января 2017 Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали причины преждевременных родов
12:43, 11 января 2017 Ученые узнали причины преждевременных родов

Специалисты изучили плод в утробе матери

Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходится на Россию
12:24, 11 января 2017 Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходится на Россию

На конец 2016 года носителями ВИЧ в РФ стали 1,5 млн человек