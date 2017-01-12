За тягу к сладкому отвечает определенный гормон, - ученые

Ожирение стало главной проблемой современности

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Американские ученые обнаружили гормон, который отвечает за чрезмерную любовь к сладкому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

По словам специалистов, гормон под название FGF21 отвечает за любовь к сладким продуктам. Именно этот гормон контролирует, насколько организм насыщен сладким.

Однако проблемы с ним также имеются, так как нам кажется, что сахара организму недостаточно, поэтому хочется еще и еще.

Отмечается, что Гормон FGF21 вырабатывается в организме после повышения уровня углеводов.

Как уверены ученые, данное открытие должно помочь контролировать потребление людьми сладостей, что в будущем поможет бороться с ожирением, которое в настоящее время является серьезной проблемой для современного общества.