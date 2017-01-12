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Год экологии: Школьники напишут сочинения о тиграх Приморья

Это одна из ключевых тем XV ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Фото: wallls.ru Фото: wallls.ru
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

«Что я делаю, чтобы сохранить природу России» - так звучит одна из ключевых тем XV ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», посвященная Году экологии в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация, посвященная полосатому хищнику: «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра «Амурский тигр».

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Почты России.

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