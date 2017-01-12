Из Приморья в Китай снова попытались отправить опасную сою

Зерно отправлено на очистку

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае снова задержана партия сои, зараженной карантинным для КНР объектом - амброзией полыннолистной, которая является сильным аллергеном и злостным сельскохозяйственным сорняком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Более 45 кубометров продукции не было пропущено на экспорт и отправлено восвояси - на очистку от сорняка.