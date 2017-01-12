Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые

Специалисты исследовали краску, которую используют в салонах

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что татуировки вредны для здоровья и даже могут спровоцировать появление рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

По словам специалистов, наличие татуировок на коже может увеличивать шансы на появление раковой опухоли. Как оказалось, все дело в чернилах, которые используются для создания рисунков.

В составе чернил находятся вещества, которые негативно влияют на организм и могут спровоцировать развитие рака.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого исследовали образцы 21 вида чернил, которые чаще всего используют мастера в тату-салонах. Результат показал, что в 13 из них были найдены канцерогенные вещества.