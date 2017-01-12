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Фоторепортажи

Каток на стадионе «Строитель» продолжает свою работу

Каток открыт для посетителей с раннего утра и до позднего вечера
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Каток на стадионе «Строитель» продолжает радовать горожан и приглашает всех желающих покататься на коньках, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Каток все последние годы работает бесплатно - такое распоряжение пять лет назад дал глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

«Строитель» открыт для посетителей с раннего утра и до позднего вечера. Ежедневно подрядная организация осуществляет чистку и дозаливку поля. Для удобства посетителей на стадионе работает бесплатная парковка и теплое помещение для переодевания, кафе, пункт заточки коньков и туалеты.

Напомним, заливкой и уходом за льдом занимается подведомственное администрации города Владивостока учреждение - специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств. Как отмечают специалисты, заливка столь большой территории ежегодно проходит в несколько этапов. После того как устоялся основной слой, рабочие проливают каток еще раз и только после этого проводят его шлифовку.

В этом году работают как большой каток, так и «каток-малышок» - отдельная территория для маленьких детей.

Помимо стадиона «Строитель» в этом сезоне залиты 71 муниципальный каток и хоккейная коробка. Вход на все придомовые и пришкольные хоккейные коробки, как и на стадион "Строитель", - бесплатный.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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